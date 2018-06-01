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02.06.2018 15:29

Заработает ли Петербург на мундиале?

Чемпионат мира в Петербурге посетят не менее 400 тысяч болельщиков, подсчитали в Смольном. Однако, сверхдоходов местному бизнесу они не принесут.
Заработает ли Петербург на мундиале?
Роман Пименов/Интерпресс

По данным оргкомитета «Россия-2018», продано уже 90 % билетов на матчи мундиаля, причем более половины выкупили иностранцы. На приеме болельщиков готовятся заработать гостиницы, рестораторы и продавцы сувениров. Но основной доход пойдет не в карман местных игроков, а самой FIFA и ее федеральных партнеров.

Кулинарный джекпот

«Приезд сотен тысяч болельщиков в Северную столицу — это джекпот, который нужно сорвать рестораторам», – еще в декабре заявил президент клуба болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов. 

Главный куш достался ресторанным группам Ginza Project и «Шоколадница». Первая стала единственным поставщиком кейтеринговых услуг для VIP-гостей мундиаля. «Дочка» второй «Арена фудс»  будет отвечать за питание болельщиков на стадионе. Как рассказали «Фонтанке» в «Шоколаднице», компания организует на территории «Арены Санкт-Петербург» более 70 точек, где предложит не только хот-доги, бургеры, снэки и безалкогольные напитки, но и пиво, которое не доступно болельщикам обычных матчей. Прогнозируемую выручку компания не раскрывает, но если средний чек будет сопоставим с матчами Кубка конфедераций (400 рублей), а буфеты посетит хотя бы половина болельщиков, выручка компании может составить порядка 85 млн рублей.

Рестораторы в ожидании чемпионата активно открывали новые заведения. Так, только за первый квартал 2018 года в Северной столице появилось 46 новых точек общепита, подсчитали в Colliers International. Однако, вместо того, чтобы думать, чем заманивать гостей,  владельцы кафе и баров вынуждены отбиваться от проверок. 

«Активизировались все контролирующие организации, идет проверка за проверкой! Лучше бы этого чемпионата не было!», – сетует совладелец Beer Family Project (рестораны Kriek, «Карловы пивовары» и другие) Николай Митчин. По словам предпринимателя, некоторые из его ресторанов из-за новых эстетических регламентов потеряли вывески. Комитет по контролю за имуществом массово сносит летние кафе (например, за 1 июня – аж 18). 

«Специальных акций, чтобы заманить болельщиков, не делаем. Кубок конфедераций ожидаемых результатов не дал. Так что больше надеемся на хорошую погоду, чем на футбол», – резюмирует Николай Митчин.

В группе PMI Евгения Финкельштейна, которая организует фан-зону для болельщиков на Конюшенной площади, прибыли тоже не ждут. По словам предпринимателя, на праздник болельщиков оргкомитет выделил 350 млн рублей, – это в два раза меньше, чем запрашивала компания. Поэтому все доходы от сдачи в аренду торговых точек в фан-зоне PMI придется направить не в свой карман, а на финансирование развлекательной программы. «Поскольку бюджет урезали, о заработке речи не идет, это, скорее, имиджевая вещь», – сказал Евгений Финкельштейн.

Не все сувениры одинаково полезны

Один из самых доходных бизнесов во время крупных спортивных мероприятий — продажа сувениров. По оценкам экспертов, товары с символикой ЧМ продаются в 3-5 раз дороже себестоимости. Но торговать такой продукцией можно только с разрешения FIFA.

Если во время Кубка конфедераций официальную продукцию можно было найти только  у FIFA и в магазинах Adidas, то к чемпионату мира лицензии на производство сувениров с «Забивакой» в России получили несколько десятков компаний.

В официальном интернет-магазине ru.store.fifa.com, которым по лицензии управляет онлайн-ретейлер Lamoda, можно найти 740 наименований: мячи от 1690 рублей, набор талисманов «Забивака» от 1100 рублей, формы сборных от 3990 рублей. Онлайн-магазин спонсора мундиаля Adidas готов одеть болельщика с ног до головы и предлагает кеды с надписью «Москва» за 7990 рублей, вратарские перчатки за 10 990 рублей и даже пуховик за 13 990 рублей, а всего в ассортименте 774 позиции.

Московская компания «Мегалайсенз», которая в прошлом году получила от FIFA право на выпуск официальной продукции, продает сублицензии другим игрокам. Среди ее партнеров такие федеральные сети, как «Спортмастер» (450 магазинов в России), «Ашан» (293 магазина), Zenden (160 магазинов) и Finn Flare (100 магазинов). 

Петербургские бизнесмены тоже смогут откусить от сувенирного пирога. К примеру, оператором специализированных магазинов с продукцией ЧМ-2018 в Северной столице стала «Управляющая компания «Ру», созданная клубом болельщиков Russia Unites. Как рассказал президент ассоциации Эдуард Латыпов, сейчас работает четыре точки в Гостином Дворе, ТРК «Галерея», Московском вокзале и аэропорту «Пулково». Идут переговоры об открытии новых магазинов, но их количество и локации глава Russia Unites не уточнил.

По словам участников рынка, за право делать сувениры с символикой ЧМ-2018 необходимо заплатить единовременный взнос (несколько миллионов рублей в зависимости от типа продукции), а также отдавать FIFA 13-15 % от продаж. За торговлю «Забивакой» без разрешения правообладателя нарушителям грозят штрафы от 100 000 до 500 000 рублей. 

Но не у всех попытки заработать на футбольной тематике закончились удачно. Так, производитель воды «Святой источник» IDS Borjomi  выпустил к ЧМ-2018  бутылку воды в форме футбольного мяча. Но она оказалась идеальной линзой, которая за считанные секунды может воспламенить все вокруг.  Сети «Ашан» и «Лента» уже приостановили  продажу опасной продукции. 

В «Ленте» «Фонтанке» сообщили, что будут продавать как лицензионный ассортимент, так и просто «товары для спорта и активного боления». Ретейлер украсит магазины и торговые залы символикой чемпионата. Но в компании подчеркивают, что  это, в первую очередь, способ повышения лояльности покупателей, а не дополнительного заработка.

А вот магазины вблизи «Санкт-Петербург Арены» и фан-зоны гарантированно не досчитаются выручки. В дни матчей  и за день до них им запретили продавать алкоголь в стеклянной таре.  В зону ограничений попадает 23 торговые точки, 13 из них находятся рядом со стадионом и 10 – рядом с Конюшенной площадью. Несетевые магазины могут лишиться половины выручки. 

Пострадает и оборот оружейных магазинов (их у нас 25). Из-за запрета на оборот оружия тиры и стрелковые клубы вовсе прекратят работу во время чемпионата, а продавцы пистолетов и ружей потеряют 80 % выручки. Крупнейшие игроки на рынке — магазины "Премиум" и "Левша" (ООО "Левша Групп") с общим оборотом около 410 млн рублей, ранее подсчитывал «Деловой Петербург». 

Зато рынок экскурсий по рекам и каналам, в отличие от прошлого года, избежал потрясений. Во время чемпионата суда не смогут пройти по каналу Грибоедова от Невского проспекта до Мойки, а также акватории, прилегающей к «Санкт-Петербург Арене». Но это потребует лишь незначительной корректировки маршрутов и не повлияет на спрос, говорит член правления Лиги туроператоров Павел Киселев.

Переоцененное гостеприимство

Хотя на матчи ЧМ продано гораздо больше билетов, чем на Кубок конфедераций, гостей оказалось все равно недостаточно, чтобы заполнить все аккредитованные гостиницы. Официальный партнер FIFA по размещению гостей агентство Match Accommodation, как ранее сообщала «Фонтанка», отказалось от 80-90 % номеров, зарезервированных в четырехзвездочных отелях для болельщиков.  

Кем заполнить освободившиеся номера? Многие подстраховались и начали продавать места, не дожидаясь решения Match Accommodation. По словам отельеров, наибольшим спросом пользуются даты матчей Россия – Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Аргентина — Нигерия (26 июня). А также дни, когда проводятся 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. Но заполнить промежутки между ними проблематично. «Обычных туристов в эти дни сильно меньше, а болельщики едут точечно», – говорит директор гостиницы «Октябрьская» Владимир Иванов.

По словам управляющего отелем «Гельвеция» Юниса Теймурханлы, только восемь дней в июне гостиница забронирована под завязку. Тогда как в некоторые дни между матчами сдано лишь около трети номеров. «Это первый июнь в моей практике, когда в сезон белых ночей показатели загрузки – как в январе», – говорит отельер. В дни матчей отели сдают номера по максимально допустимым ценам в надежде сохранить доходы на прошлогоднем уровне.

Туроператоры точно недосчитаются и туристов, и прибыли. Из-за увеличения расценок транспортных компаний и цен в отелях стоимость туров в Северную столицу во время мундиаля возрастет на 70 %. «Мы сказали своим партнерам, чтобы на время чемпионата мира сюда не ехали», – ранее комментировал «Фонтанке» глава «Петротура» Игорь Мазулов. По его словам, количество групп из российских регионов может сократиться в пять раз. Отменить поездки могут и многие иностранцы, которые рассчитывали приехать за две недели до чемпионата: Минтранс не успевает  принять постановление, разрешающее зарубежным автобусам въезд в города чемпионата без подключения к системе «Эра-Глонасс». Это лишит туроператоров еще 10 % выручки.  

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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01.06.2018 12:00
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1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
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