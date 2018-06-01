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01.06.2018 19:59

След «Наших» в операции СБУ. Как «Фонд современной дипломатии» связан с «заказчиком» убийства Бабченко

Заказчик убийства Бабченко по версии СБУ Вячеслав Пивоварник недавно был замечен в Петербурге. Вместе с известным в прошлом активистом «Наших» и региональным руководителем «Единой России».
След «Наших» в операции СБУ. Как «Фонд современной дипломатии» связан с «заказчиком» убийства Бабченко
скриншот с сайта ok.ru

Гражданин Украины Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман называет заказчиком теракта и ответственным за «организацию беспорядков и военного переворота», действительно может быть связан с российским фондом, правда, не с «фондом Путина». «Фонтанка» нашла его попутчика, который сначала от Пивоварника отрекся, а потом вспомнил. Но лишь как о бизнес-контакте.

Мало кто слышал о Вячеславе Пивоварнике до 31 мая 2018 года. На него как на заказчика тридцати убийств на Украине указал в судебном заседании обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве Борис Герман:

«Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве, и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине … он [Пивоварник] отвечает за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента [Украины]».

Журналисты The Bell установили, что упомянутый Вячеслав Пивоварник возглавлял или имел долю в собственности пяти украинских юридических лиц, включая Фонд национальной и международной безопасности. В этом же фонде соучредителем числился Сергей Деев, упоминавшийся в прессе как  эксперт российского Фонда национальной и международной безопасности. Этот российский фонд возглавлял скончавшийся в 2014 году генерал-майор в отставке Леонид Шершнев, в некрологе которого на сайте «Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР) упоминается, что Шершнев был президентом фонда «Русские», инициатор создания «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины».

В 2012-2016 годах Пивоварник возглавлял украинское ООО «Рускон-Украина», совместное предприятие  с российским ООО «Рускон» бывшего депутата Госдумы Сергея Шишкарева, которого, указывает The Bell, пресса называла «соратником» или «близким другом» Дмитрия Рогозина.

Нас же больше заинтересовала информация о том, что на удаленной странице Пивоварника во «ВКонтакте» местом его жительства был указан Санкт-Петербург. Связь таинственного «ответственного за теракты» с нашим городом действительно нашлась, и указала направление ещё на один фонд.

Осенью 2017 года и в феврале 2018 года Вячеслав Пивоварник был замечен в Петербурге в компании Александра Айдинова – в прошлом активиста молодежных прокремлевских движений, затем чиновника и общественного деятеля.

На странице Александра Айдинова во «ВКонтакте» мы нашли подтверждение – Вячеслав Пивоварник значился у него в друзьях. Сохранившееся в кэше фото профиля подтвердило, что этот Пивоварник – тот самый.

Жизненный путь уроженца Тулы Александра Айдинова прослеживается по открытым источникам. В 2006 году на первом съезде «Наших» в Москве он наряду с Василием Якименко становится федеральным комиссаром движения.

В 2011 году ВЦИК зарегистрировал Александра Айдинова как уполномоченного представителя партии «Единая Россия».

В это время Айдинов уже был руководителем областного исполкома «ЕР» в Тульской области. Пост он покинул в декабре 2012 года. Как предполагали «Тульские новости», он мог стать помощником депутата ГД Дмитрия Савельева.

Затем имя, телефоны и адрес электронной почты Айдинова нам встречаются в неком справочнике Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, опубликованном в Сети несколько лет назад. Айдинов якобы состоит в должности референта. Так как начальником управления в справочнике указан Олег Говорун, эта информация могла быть украдена или сфабрикована не ранее октября 2013 года.

В апреле 2014 года конкурсной комиссией администрации Московской области был рекомендован к включению в кадровый резерв по категории ведущей группы должностей «специалисты, руководители», что вряд ли является кадровым рывком. 

По данным СПАРК-Интерфакс, Айдинов имеет отношение к некоторым юридическим лицам, из которых сегодня действуют два. Это ООО «Столичный деловой клуб», учрежденное год назад и пока ничем не известное. И «Фонд развития современной дипломатии», в котором Айдинов выступает одним из учредителей.

На сайте фонда мы не нашли упоминаний ни об Айдинове, ни о Пивоварнике. Практически вся информация на странице относится к деятельности президента фонда – в прошлом украинского, а сегодня, видимо, российского политика Амрама Петросяна. Уроженец Армении, Петросян с 2002 года жил на Украине, занимался бизнесом и политикой, в 2010-2013 годах возглавлял Партию пенсионеров Украины (0,56 % голосов на парламентских выборах 2012 года). Сегодня, по данным «Фонтанки», у Амрама Петросяна российское гражданство и он активно выступает за ужесточение контроля над миграционными потоками.

На звонок по указанному на сайте телефону фонда ответил мужчина, представившийся не то дежурным, не то охранником, который ничего не знал о том, какое отношение к фонду имеет Александр Айдинов или Вячеслав Пивоварник.

Сам Айдинов ответил на звонок «Фонтанки» по мобильному номеру. Первый разговор не получился.

– Александр Марленович, не поможете контактами Вячеслава Александровича Пивоварника?

Повисла небольшая пауза.

– Я чего-то даже такого и не знаю, извините, пожалуйста.

– Ну как же не знаете, если вы неоднократно посещали наш Петербург вместе с ним. Или вы утверждаете, что с Пивоварником не знакомы?

– Извините, я сейчас уточню…. Извините, я не понимаю...

На этой фразе связь прервалась. Через пару часов разговор «Фонтанки» с Александром Айдиновым всё же состоялся. Наш собеседник объяснил, что в первый раз просто не понял, о чем речь. По его словам, он ушел из политики в 2012 году, запись о его якобы работе в управлении по делам СНГ – дезинформация, а с Пивоварником он шапочно знаком, но исключительно по бизнесу:

– Ну вы знаете, я с ним немного знаком. Мы встречались на бизнес-форумах, он логистикой занимается. Я являюсь директором «Московского делового клуба», он логистикой занимается, а я – консалтингом в логистике. Это что, тот Пивоварник, о котором поднята шумиха в СМИ?

– Да. тот самый Вячеслав Пивоварник, которого на Украине называют заказчиком убийств.

– Я считаю, что это полный бред. Не знаю, что это такое, я с ним несколько раз в жизни виделся. Мне сложно что-то сказать. Я познакомился с ним в прошлом году, это не близкий мой друг.

– Подскажите, на каких именно бизнес-форумах вы встречались?

– Тяжело сказать. В Москве это было.

– А в Петербурге?

– Может, и пересекались. У него вроде в Петербурге родственники или знакомые живут.

– Ваше знакомство с Пивоварником как-нибудь связано с «Фондом развития современной дипломатии»?

– Нет, это точно никакого отношения не имеет к Пивоварнику.

Несколько запутавшись в многочисленных российских фондах, общественных движениях и коммерческих предприятиях, к которым мог бы иметь отношение гражданин Украины Вячеслав Пивоварник, «Фонтанка» предлагает самому виновнику информационного шума прояснить ситуацию и обратиться к нам в редакцию.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Напомним, подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предприниматель Борис Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку, а заказчиком преступления выступал проживающий в России гражданин Украины Вячеслав Пивоварник. Исполнителем же «покушения» был бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. Якобы именно ему Герман передал 40 тысяч долларов за убийство Бабченко.

О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.

Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.


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