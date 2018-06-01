На развязке КАД с Таллинским шоссе закроют съезды

В ночь на субботу, 2 июня, движение перекроют на одной из развязок КАД.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 часов 1 июня до 2 часов 2 июня на развязке с Таллинским шоссе (автодорога А-180 «Нарва») закроют два съезда:

с внешнего кольца в Ленинградскую область на Таллинское шоссе по направлению в Красное Село;

с внешнего кольца в Ленинградскую область на Волхонское шоссе по направлению в Пушкин.

Как и в предыдущих случаях, ООО СПК «Зелёный город» займётся там восстановлением технических средств организации дорожного движения.

Напомним, днём 2 июня в связи с фестивалем закрытия вводятся на ЗСД.