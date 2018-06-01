А из нашего окна пышная сирень видна

Одна из визитных карточек Санкт-Петербурга - красивые парки и уютные скверы, украшающие набережные и проспекты. Благоустройству особое внимание уделялось с первых лет основания Северной столицы, благодаря чему на городской территории и сегодня много зеленых насаждений.

Немалый вклад в озеленение вносят петербургские девелоперы, которые сохраняют эти принципы застройки и в наши дни. Setl City – один из немногих застройщиков, которые разрабатывают индивидуальный ландшафтный дизайн для каждого жилого комплекса и создают комфортную жилую среду, облагораживая жилые кварталы садами и парками.

Зеленый Приморский район

Каждую весну Setl City традиционно проводит для жителей праздники с мероприятиями по озеленению территории и развлечениями для детей. Так, 26 мая в квартале «Чистое небо» в Приморском районе прошел добрососедский субботник, во время которого жители первых сданных домов в дружной атмосфере высадили более 350 деревьев и кустарников. Среди них — барбарис, кизильник, шиповник, ели, липы и остролистные клены. К моменту завершения проекта «Чистое небо» саженцы вырастут в высокие и пышные деревья и украсят микрорайон. На внутренней территории квартала в перспективе планируется обустроить пешеходный бульвар протяженностью 1,5 километра, идеальный для прогулок и отдыха.

ЖК «МореОкеан» — это еще один объект Setl City в популярном Приморском районе. Строительство жилого комплекса завершится уже в 2019 году, при этом компания уже подготовила план благоустройства, включающий посадку во дворах домов более трех тысяч растений – сирени, клены, кизильники и другие кустарники.

Setl City

Ели и сосны

Последние этапы озеленения завершаются в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово. Это крупный реализованный проект комфорт-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он объединяет кварталы «Вена» и «Лондон», построенные по образцу европейских столиц. Во время субботника 19 мая жители «Семи столиц» украсили территорию комплекса хвойными деревьями: елями и соснами вдоль проспекта Строителей. В целом микрорайон почти полностью благоустроен: создана прогулочная зона вдоль ручья, обустроены детские и спортивные площадки, футбольный стадион, пешеходные бульвары с оригинальным наружным освещением, элементы ландшафтного дизайна, а также площадь Европы с фонтаном и декоративными элементами в британской стилистке.

Солнечный парк рядом с домом

В Красносельском районе расположен крупный квартал «Солнечный город» — это уникальный жилой комплекс, на территории которого предусмотрен собственный парк отдыха площадью 50 га. Проект ландшафтного дизайна включает высадку 4 тысяч деревьев и создание декоративных 3D-холмов и мостиков. Здесь появится черемуха, ивы, каштаны, клены, липы, рябина, яблони, ели, лиственницы, сосны, барбарис, калина, кустовая роза, белая, светло-фиолетовая и розовая сирень и многое другое. Территория парка будет поделена на тематические зоны: для проведения праздников – мощеная площадь со стелой, для развития детей – разновозрастные игровые комплексы, для занятий спортом – футбольный стадион, волейбольная площадка и беговые дорожки, также предусмотрены места для выгула собак.

По мнению видеоэкологов, специалистов по созданию комфортной для человека визуальной среды, окружающий пейзаж влияет на здоровье, настроение и работоспособность. Зеленые пространства, деревья и кустарники вокруг домов — это один из важнейших параметров комфорта, ведь это приближает городскую среду к природной, успокаивает и улучшает самочувствие. Поэтому главный принцип компании Setl City — строить не квадратные метры жилья, а качественные городские кварталы с зелеными пешеходными дворами, благоустроенными и комфортными для жизни. Эксклюзивным брокером проектов застройщика выступает «Петербургская Недвижимость»..

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "МореОкеан" - застройщик ООО "Сэтл Сити", разрешение на строительство № 78-015-0539-2017 от 30.01.2017, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations