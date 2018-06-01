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01.06.2018 19:28

Визы Омана россиянам выдадут на границе

Визы Омана россиянам выдадут на границе, об этом 1 июня сообщает сайт МИД РФ

"Власти султаната Оман информировали, что с 7 мая 2018 года Российская Федерация включена в список стран, граждане которых могут получать визы для въезда на территорию Омана в пограничных пунктах пропуска при условии заблаговременного заполнения соответствующего заявления на сайте Султанской полиции Омана (www.evisa.rop.gov.om)", – говорится в сообщении.

Российским гражданам могут оформляться однократные визы со сроком действия 30 дней либо многократные визы на 1 год с возможностью неограниченного числа посещений страны, каждое из которых не должно превышать 30 дней, добавляет внешнеполитическое ведомство. Стоимость виз составляет 20 оманских риалов за однократную визу и 50 оманских риалов – за многократную. Данные визы не могут быть использованы для поездок с целью осуществления трудовой деятельности.

При этом к гражданам Российской Федерации не применяется требование о предоставлении местным поручителем гарантий, и отменяется условие, предусматривавшее наличие в паспорте заявителя действующих виз государств Шенгенской зоны, США, Канады, Великобритании, Японии или Австралии.


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01.06.2018 12:00
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1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
ГК "КВС"
30.05.2018 17:11
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По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Крылья» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
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