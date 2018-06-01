Визы Омана россиянам выдадут на границе, об этом 1 июня сообщает сайт МИД РФ

"Власти султаната Оман информировали, что с 7 мая 2018 года Российская Федерация включена в список стран, граждане которых могут получать визы для въезда на территорию Омана в пограничных пунктах пропуска при условии заблаговременного заполнения соответствующего заявления на сайте Султанской полиции Омана (www.evisa.rop.gov.om)", – говорится в сообщении.

Российским гражданам могут оформляться однократные визы со сроком действия 30 дней либо многократные визы на 1 год с возможностью неограниченного числа посещений страны, каждое из которых не должно превышать 30 дней, добавляет внешнеполитическое ведомство. Стоимость виз составляет 20 оманских риалов за однократную визу и 50 оманских риалов – за многократную. Данные визы не могут быть использованы для поездок с целью осуществления трудовой деятельности.

При этом к гражданам Российской Федерации не применяется требование о предоставлении местным поручителем гарантий, и отменяется условие, предусматривавшее наличие в паспорте заявителя действующих виз государств Шенгенской зоны, США, Канады, Великобритании, Японии или Австралии.