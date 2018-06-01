Международные федерации журналистов осудили кампанию Киева по запугиванию сотрудников СМИ

Международная и Европейская федерации журналистов выступили с совместным заявлением, в котором осудили кампанию по запугиванию представителей СМИ на Украине.

В частности, организации обратили внимание на поступавшие в интернете угрозы главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что украинские власти должны положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций.

Кроме того, генеральные секретари федераций отметили опубликованный 30 мая пресс-секретарем генпрокурора Украины Ларисой Сарган на ее странице в Facebook список из 26 так называемых "изменников", которые критиковали правоохранительные органы после инсценированного "убийства" Аркадия Бабченко. В списке Сарган фигурируют два журналиста: Мирослава Гонгадзе и Сергей Томиленко, который является главой Национального союза журналистов Украины.

Как отмечается в заявлении, в середине мая первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко обвинила Национальный союз журналистов Украины в сотрудничестве с российскими "пропагандистами". В последующие дни Томиленко стал получать угрозы в интернете, в которых содержались призывы к украинским спецслужбам арестовать его.

Во вторник МВД Украины сообщило, что российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке дома в Киеве. Позднее СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью "спецоперации".

Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали, исполнитель будет проходить по делу в качестве свидетеля.