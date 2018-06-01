Фестиваль ЗСД закроет движение транспорта на участке магистрали

В субботу, 2 июня, Участок ЗСД отдадут бегунам и велосипедистам – там пройдёт «Фестиваль ЗСД. Засвети скоростной диаметр».

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждает, что с 16 часов 2 июня и до окончания мероприятия в 0:00 – 1:00 3 июня будет полностью перекрыто движение транспорта по участку ЗСД в южном направлении от развязки с Богатырским проспектом до развязки с набережной реки Екатерингофки.

Кроме того, будут закрыты заезды на ЗСД:

с Богатырского проспекта в южном направлении;

в южном направлении; с Васильевского острова в южном направлении.

Съехать с магистрали при движении со стороны трассы «Скандинавия» можно будет на КАД (Север) и на Богатырский проспект.

Центральный участок в северном направлении будет открыт.