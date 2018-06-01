Еще
21:32 01.06.2018
Пришлите свою новость!
21:23
Декларации ректоров: глава СПбГУ женился, сопредседатель штаба Путина стал богаче
21:17
Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»
21:16
Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
20:54
В Рособрнадзоре отрицают утечки из ЕГЭ по математике
20:47
«Волшебная структура таракана»: в центре Петербурга появились обэриутские таблички
20:24
На развязке КАД с Таллинским шоссе закроют съезды
20:07
Вороны открыли сезон охоты на людей на канале Грибоедова
19:31
В Европе перестали работать карты Visa
19:28
Визы Омана россиянам выдадут на границе
19:23
Фестиваль ЗСД закроет движение транспорта на участке магистрали
19:17
Международные федерации журналистов осудили кампанию Киева по запугиванию сотрудников СМИ
19:11
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
19:04
США поторопят ФРГ с размещением своих противоракет
19:00
«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня
18:52
Как помочь Адилбеку, спасавшему детей на КАД
18:45
Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС
18:37
Минэнерго сообщило о запуске третьего участка энергомоста в Крым
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
01.06.2018 19:11

Май в Финляндии побил все погодные рекорды

Май в Финляндии побил все погодные рекорды
Keijo Penttinen, Visit Finland

Минувший месяц в Суоми стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с начала XIX века.

По данным Метеорологического института Финляндии, средняя температура мая — плюс 11,6 градуса — на 0,5 градуса побила предыдущий рекорд 1963 года. Последний месяц весны оказался на 4 — 5 градусов теплее среднего.

Кроме того, побит рекорд по количеству жарких дней подряд: температура поднималась выше +25 градусов Цельсия 14 дней подряд. Предыдущий максимум был в 1984 году (12 дней). Наиболее сильно — до 29,6 градуса — воздух прогрелся 15 мая в Кемиё, Хельсинки-Вантаа и Коувола. Жарче было только в 1995-м — тогда +31 градус зафиксировали в Лапинъярви.

Дожди в мае тоже обошли Суоми стороной: осадки выпали только в некоторых местах страны в начале месяца. На юге и западе не было дождя с 3 мая. Солнце тоже светило рекордно много, особенно в центральной и южной частях Финляндии (350 — 400 часов). В среднем это на 50-100 часов больше обычного.

Следующие выходные, 2 – 3 июня, будут, по прогнозам метеорологов, жаркими и солнечными, однако ко вторнику похолодает до плюс 10 – 15 градусов даже на юге.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
01.06.2018 21:12

Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге

ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.#zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест
01.06.2018 21:08

Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге

ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.#zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
Такси в Финляндии подешевеет
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
Из аэропорта Хельсинки появится прямой рейс в марокканский Агадир
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
У таможни на российско-финской границе появился автомобиль-рентген
Американские истребители «Гроулер» впервые прилетят в Финляндию
Финляндия оправилась после эмбарго РФ: пищепром нашёл новые рынки сбыта
Финляндия планирует отказаться от табака к 2030 году
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Владимир Путин//Алексей Дружинин/ТАСС

Как надо ждать звонка Путина

Новости компаний
01.06.2018 21:12
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.#zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест
01.06.2018 21:08
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.#zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21
Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»
«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.