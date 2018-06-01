Май в Финляндии побил все погодные рекорды

Минувший месяц в Суоми стал самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с начала XIX века.

По данным Метеорологического института Финляндии, средняя температура мая — плюс 11,6 градуса — на 0,5 градуса побила предыдущий рекорд 1963 года. Последний месяц весны оказался на 4 — 5 градусов теплее среднего.

Кроме того, побит рекорд по количеству жарких дней подряд: температура поднималась выше +25 градусов Цельсия 14 дней подряд. Предыдущий максимум был в 1984 году (12 дней). Наиболее сильно — до 29,6 градуса — воздух прогрелся 15 мая в Кемиё, Хельсинки-Вантаа и Коувола. Жарче было только в 1995-м — тогда +31 градус зафиксировали в Лапинъярви.

Дожди в мае тоже обошли Суоми стороной: осадки выпали только в некоторых местах страны в начале месяца. На юге и западе не было дождя с 3 мая. Солнце тоже светило рекордно много, особенно в центральной и южной частях Финляндии (350 — 400 часов). В среднем это на 50-100 часов больше обычного.

Следующие выходные, 2 – 3 июня, будут, по прогнозам метеорологов, жаркими и солнечными, однако ко вторнику похолодает до плюс 10 – 15 градусов даже на юге.