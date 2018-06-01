«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке

Еще
21:32 01.06.2018
Пришлите свою новость!
21:23
Декларации ректоров: глава СПбГУ женился, сопредседатель штаба Путина стал богаче
21:17
Сбербанк: Наши сотрудники обнаружили пропажу «денег Захарченко»
21:16
Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу
20:54
В Рособрнадзоре отрицают утечки из ЕГЭ по математике
20:47
«Волшебная структура таракана»: в центре Петербурга появились обэриутские таблички
20:24
На развязке КАД с Таллинским шоссе закроют съезды
20:07
Вороны открыли сезон охоты на людей на канале Грибоедова
19:31
В Европе перестали работать карты Visa
19:28
Визы Омана россиянам выдадут на границе
19:23
Фестиваль ЗСД закроет движение транспорта на участке магистрали
19:17
Международные федерации журналистов осудили кампанию Киева по запугиванию сотрудников СМИ
19:11
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
19:04
США поторопят ФРГ с размещением своих противоракет
19:00
«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня
18:52
Как помочь Адилбеку, спасавшему детей на КАД
18:45
Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС
18:37
Минэнерго сообщило о запуске третьего участка энергомоста в Крым
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
01.06.2018 19:06

«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса из 6 домов на пересечении Глухарской и Планерной улиц в Приморском районе. Этот участок компания «РосСтройИнвест» приобрела у проблемной ГК «Город».

На участке появится шесть 13-этажных корпусов с подземными паркингами. Они будут выстроены вдоль продолжения Планерной улицы. Общая площадь квартир составит 115 тысяч кв.м.

Росстройинвест

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В одном из корпусов разместится детский сад. Кроме того, застройщик обещает свободные от машин дворы с детскими городками, спортплощадками и местами «тихого» отдыха. А также – давно забытые колясочные в парадных, бесплатный wi-fi и систему видеонаблюдения, картинку с которой можно просматривать через приложение в телефоне.

Комплекс будут строить в несколько очередей. Разрешение выдано до ноября 2023 года.

Участок в 6,3 га «Росстройинвест» приобрел в апреле у компании «Простор», входящей в ГК «Город». Землю продали ради достройки проблемных комплексов «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21

Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»

«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Setl City
01.06.2018 17:58

В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад

Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке
Смольный не смог вернуть в бюджет землю у метро «Приморская»
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
Стадион «Санкт-Петербург» передали «Зениту»
Жилагентство Курортного района заплатило почти 900 тысяч за установку баннера
КГИОП пожаловался прокурорам на отказ в возбуждении дела об ущербе особняку Веге
Стройнадзор проверит всю проектную документацию на строительство в Петербурге
Colliers: В 2018-м на 40% вырос спрос на жилье бизнес-класса в Петербурге
Автовокзал «Северный» построят в Парголово, на проспекте Энгельса
А из нашего окна пышная сирень видна
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
Как найти тихое и комфортное жилье в городской черте
Как на первых этапах строительства разобраться, каким будет вид из окна
Как менялись новостройки Петербурга: от 40-х годов до наших дней
Почему понуждение застройщиков не озеленит Петербург
Как зарегистрировать квартиру в собственность в новостройке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Владимир Путин//Алексей Дружинин/ТАСС

Как надо ждать звонка Путина

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
Setl City
01.06.2018 18:21
Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»
«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40
«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»
Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.