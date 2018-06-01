«РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в Каменке

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого комплекса из 6 домов на пересечении Глухарской и Планерной улиц в Приморском районе. Этот участок компания «РосСтройИнвест» приобрела у проблемной ГК «Город».

На участке появится шесть 13-этажных корпусов с подземными паркингами. Они будут выстроены вдоль продолжения Планерной улицы. Общая площадь квартир составит 115 тысяч кв.м.

В одном из корпусов разместится детский сад. Кроме того, застройщик обещает свободные от машин дворы с детскими городками, спортплощадками и местами «тихого» отдыха. А также – давно забытые колясочные в парадных, бесплатный wi-fi и систему видеонаблюдения, картинку с которой можно просматривать через приложение в телефоне.

Комплекс будут строить в несколько очередей. Разрешение выдано до ноября 2023 года.

Участок в 6,3 га «Росстройинвест» приобрел в апреле у компании «Простор», входящей в ГК «Город». Землю продали ради достройки проблемных комплексов «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда».