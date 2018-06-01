В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму.

На начальном этапе строительных работ цены на квартиры в новом ЖК самые низкие. По мере повышения строительной готовности дома стоимость жилья тоже будет расти.

Новый ЖК является продолжением серии «Образцовых кварталов»: комфортных малоэтажных ЖК в городской черте. Строится в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

ООО «Терминал-Ресурс»

Новый ЖК расположен на участке 1,8 га и рассчитан всего на 235 квартир. Такая разряженная застройка гарантирует новоселам психологический комфорт и наличие мест для автомобиля на парковке.

В состав жилого комплекса входят три отдельно стоящих четырехэтажных дома с мансардой, высота потолков на которой достигает 4,2 метра. Примечательно, что в новом ЖК окна на мансардном этаже стали еще больше, в то время как длина карнизного свеса уменьшена. Это означает, что света, простора и легкости в таких квартирах будет предостаточно. Дополнительным бонусом для жителей мансардного этажа будут стеклянные части крыши на балконах.

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс» находится в непосредственной близости от строящегося ЖК «Образцовый квартал 4». Кроме того, вы всегда можете осуществить экскурсию на построенные ЖК и удостовериться, что комфортная жизнь в черте города не миф, а «Образцовые кварталы».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya