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01.06.2018 19:04

США поторопят ФРГ с размещением своих противоракет

Вооруженные силы США обсудили возможность развертывания в Германии систем противоракетной обороны. Главная цель — укрепление обороноспособности Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Собеседники агентства предположили, если такое решение будет принято, это негативно отразится на отношениях Вашингтона и Москвы и приведет к обострению.

С необходимостью установки ПРО согласился немецкий высокопоставленный чиновник, имя которого агентство не называет. Он уверен, что на территории Европы должны быть размещены дополнительные радары, которые помогут лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, а также при необходимости использовать ракеты-перехватчики.

Речь идет о системе ПРО THAAD. Несколько лет военное командование поднимало вопрос о размещении вооружения, но вопрос стал более актуальным после того, как США вышли из иранской ядерной сделки, указал глава некоммерческой организации «Альянс в поддержку ПРО» Рики Эллисон. В американском Минобороны подчеркнули, что решение на этот счет пока не принято.

В настоящее время такие системы есть на вооружении США, Южной Кореи, ОАЭ и Японии.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции».

Источник: Лента.ру


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31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
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