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21:32 01.06.2018
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01.06.2018 19:00

«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня

Лопнувшая на КАДе покрышка разделила жизнь хорошего парня на до и после. Четыре разбитых автомобиля, два тела на асфальте. Первым пришел на помощь пострадавшим гастарбайтер Адилбек — теперь он борется за жизнь.

В Советском Союзе на самом деле не слишком любили Стаханова. В эпоху капитализма нелюбовь к тем, кто выполняет пятилетку за 2,5 года, выражается в досрочных увольнениях. Тех самых рабочих, которые сдали «Беговую» и «Новокрестовскую» раньше срока.

Злой «Хаммер» раскатал «Рейндж Ровер» с детьми на борту. За рулем злого оказался пенсионер, инвалид и многодетный отец Смирнов. Он живет на 12 тысяч рублей в месяц и удивительным образом избегает ответственности за свои многочисленные подвиги.

Бутылка воды в форме футбольного мяча может сжечь стадион. Или офис. Мы протестировали огненный шар — законы физики победили креативный маркетинг.

«Instagram надо закрывать»: с его помощью был «совершен теракт в Ленинграде». Глава СК Александр Бастрыкин на съезде омбудсменов родил мем.

«Нет уж, в морг – значит, в морг». Первая реакция Александра Невзорова на воскрешение Аркадия Бабченко — бесценна. И вторая тоже.

Убийство обнальщика, которого похитили со двора на глазах у жены, раскрыто. Черный рынок «банковских» услуг никогда не будет прежним.

По закрытому для автомобилей Яхтенному мосту промчался дерзкий кортеж.

Следствие ведет вице-губернатор Игорь Албин — для начала изымает ключи от моста.

Комитет по инвестициям Смольного опять доставляет. Гигантское колесо обозрения может появиться на Петровской, Английской или Университетской набережной. Надо на Английской. Показать «козу» «Лондонскому глазу».

А футбольные фанаты в Петербург пешком пойдут. Кина не будет - «ЭРА-ГЛОНАСС» кончилась.

Дети на самокатах и велосипедах врезаются в широченное крыльцо «Диора». «Город нам сделал парковку», – скромно говорят в магазине. Если они даже Николь Кидман для рекламной кампании в свое время купили, то кусок асфальта в центре Петербурга должен был отдаться им сам.

В Петербурге случилась буря. Это потому, что мы гуляли по трамвайным рельсам, думая, что лето уже наступило.


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Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге

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Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
ЗСД фест - 02.06.2018 стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Мы публикуем важные правила: выдача стартовых номеров (время выдачи, документы), за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому.#zsdfest #zsdfest2018 #зсдфест
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
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30.05.2018 13:06
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В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
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