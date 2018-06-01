«Фонтанка» за 60 секунд - 28 мая — 1 июня

Лопнувшая на КАДе покрышка разделила жизнь хорошего парня на до и после. Четыре разбитых автомобиля, два тела на асфальте. Первым пришел на помощь пострадавшим гастарбайтер Адилбек — теперь он борется за жизнь.

В Советском Союзе на самом деле не слишком любили Стаханова. В эпоху капитализма нелюбовь к тем, кто выполняет пятилетку за 2,5 года, выражается в досрочных увольнениях. Тех самых рабочих, которые сдали «Беговую» и «Новокрестовскую» раньше срока.

Злой «Хаммер» раскатал «Рейндж Ровер» с детьми на борту. За рулем злого оказался пенсионер, инвалид и многодетный отец Смирнов. Он живет на 12 тысяч рублей в месяц и удивительным образом избегает ответственности за свои многочисленные подвиги.

Бутылка воды в форме футбольного мяча может сжечь стадион. Или офис. Мы протестировали огненный шар — законы физики победили креативный маркетинг.

«Instagram надо закрывать»: с его помощью был «совершен теракт в Ленинграде». Глава СК Александр Бастрыкин на съезде омбудсменов родил мем.

«Нет уж, в морг – значит, в морг». Первая реакция Александра Невзорова на воскрешение Аркадия Бабченко — бесценна. И вторая тоже.

Убийство обнальщика, которого похитили со двора на глазах у жены, раскрыто. Черный рынок «банковских» услуг никогда не будет прежним.

По закрытому для автомобилей Яхтенному мосту промчался дерзкий кортеж.

Следствие ведет вице-губернатор Игорь Албин — для начала изымает ключи от моста.

Комитет по инвестициям Смольного опять доставляет. Гигантское колесо обозрения может появиться на Петровской, Английской или Университетской набережной. Надо на Английской. Показать «козу» «Лондонскому глазу».

А футбольные фанаты в Петербург пешком пойдут. Кина не будет - «ЭРА-ГЛОНАСС» кончилась.

Дети на самокатах и велосипедах врезаются в широченное крыльцо «Диора». «Город нам сделал парковку», – скромно говорят в магазине. Если они даже Николь Кидман для рекламной кампании в свое время купили, то кусок асфальта в центре Петербурга должен был отдаться им сам.

В Петербурге случилась буря. Это потому, что мы гуляли по трамвайным рельсам, думая, что лето уже наступило.