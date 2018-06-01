Как помочь Адилбеку, спасавшему детей на КАД

«Фонтанка» рассказала историю Адилбека Кушакова, который пришёл на помощь попавшим в ДТП на КАДе, но теперь сам вынужден бороться за жизнь. Читатели нашего издания обратились в редакцию с вопросом, каким образом можно оказать помощь.

Деньги можно перевести на восемнадцатизначный номер карты Сбербанка мамы Адилбека Мадрахимовой Хаваджан 63900255 9031643628.

Первым пришедший на помощь попавшим в ДТП на КАДе Адилбек сам получил серьёзные травмы. 4 мая на 86-м километре магистрали «Дэу Матиз» потерял покрышку, машина врезалась в отбойник. Адилбек вытащил пострадавших. Когда эвакуаторщик уже поднимал тросом разбитое авто на платформу своей машины, а Адилбек Кушаков выворачивал ему руль, сзади на скорости в них врезалась «Шкода Фабия». Водитель эвакуаторщика погиб. А Кушакова доставили в больницу. Специалисты оценили его лечение и реабилитацию в 750-900 тысяч рублей.

Адилбек с мамой-пенсионеркой, женой и восьмилетней дочкой, с разведенной сестрой и ее ребенком — вшестером снимают комнату в коммуналке на 2-й Советской. В Петербург они приехали на заработки из Узбекистана.