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01.06.2018 18:37

Как удобнее всего добираться до Пушкина?

Летом так хочется вырваться из шумного города – выехать на природу, погулять по бывшим императорским паркам или устроить семейную велопрогулку. Каким видом транспорта лучше воспользоваться, чтобы добраться до Пушкина быстро и с комфортом?
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
ООО «Терминал-Ресурс»

Самым популярным транспортом, курсирующим между Петербургом и Пушкином, являются маршрутки. От станции метро «Московская» ходят целых шесть: К-287, К-299, К-342, К-347, К-545, К-545б. При этом 342-я маршрутка останавливается ближе всего к Екатерининскому дворцу. Часть из них идет только до Пушкина, часть – проезжает через город и завершает маршрут в Павловске или Коммунаре. Конечная остановка маршруток находится между Домом Советов и фонтанами на Московской площади. Чтобы выйти к ней из метро «Московская», на платформе нужно выбрать выход на улицу Типанова.

От «Московской» до Пушкина можно добраться и на автобусе 187. Его остановка находится ближе к другому выходу из метро – на Алтайскую улицу и в аэропорт.

Второй вариант – добираться от метро «Купчино». До Пушкина можно доехать на К-286, К-287, К-347а, К-545а. Интервал движения составляет 15-20 минут. Движение начинается примерно с 6 часов утра и завершается ближе к 11 часам вечера. Также возле метро «Купчино» останавливается автобус 186. Его маршрут удачно пролегает мимо Екатерининского парка.

Часть маршрутов от «Московской» до Пушкина идет по Пулковскому и Петербургскому шоссе. Это и есть старинная Царскосельская дорога, по которой прогуливался до Царского села пешком Александр Пушкин. Вдоль шоссе до сих пор сохранились верстовые столбы.

После поворота на Петербургское шоссе можно увидеть выставочный центр «Экспофорум». За ним начинаются Царскосельские холмы, тоже примечательные своей историей. Во времена Екатерины II к югу от Петербурга начался настоящий бум строительства дворцов и усадеб. Чтобы высокопоставленные особы и сама императрица могли наблюдать из кареты благополучие простого люда, за деревнями следили, чтобы они были ухоженными и аккуратными, то есть образцовыми. В наши дни на этой территории строится масштабный жилой район, включающий комфортные малоэтажные комплексы «Образцовые кварталы»

Жителям нового микрорайона повезло. Они могут наслаждаться радостями загородной жизни, но в то же время могут легко добраться до города. Это редкость для плотно застраиваемого Петербурга. Всего лишь за 10 минут от «Образцовых кварталов» можно доехать до центра Пушкина или до аэропорта Пулково, за 15-20 минут – до станции метро «Московская». Вдобавок в нескольких минутах ходьбы от жилых комплексов планируют построить новую железнодорожную станцию. От нее можно будет доехать до Балтийского вокзала и станции метро «Балтийская» менее чем за полчаса.

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

К  слову, до Пушкина тоже можно доехать на электричке. Она идет из центра Петербурга -  от Витебского вокзала (там же находится станция метро «Пушкинская») и прибывают на станцию «Царское Село». Поездка займет менее 30 минут.

Наконец, на машине из города можно выехать по Витебскому проспекту либо по Пулковскому шоссе. На Московском шоссе очень плотное движение, и велика вероятность застрять в пробках. В Пушкине советуем быть внимательными при движении по городу. Почти все перекрестки – с равнозначным движением. Большая редкость припарковаться вблизи Екатерининского дворца, а дорожная полиция с эвакуаторами работает там исправно. Рядом с Александровским дворцом и Ратной палатой на перекрестке Дворцовой и Фермской дорогой действует платная парковка.

Стоимость поездки на такси зависит от пункта отправления. И, разумеется, в разных компаниях может существенно отличаться. Например, от станции метро «Московская», в среднем, поездка обходится в 400-600 рублей. От станции «Купчино» – тарифы примерно такие же.

Планируя поездку в Царское Село, учитывайте расписание работы музеев и парка, а также часы пик и, по возможности, исключайте из маршрута самые загруженные дороги. Пусть прогулка по достопримечательностям Пушкина будет интересной и подарит яркие впечатления! Тем же, кто стоит перед выбором места для жизни, рекомендуем посетить ЖК «Образцовые кварталы».

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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