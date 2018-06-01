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01.06.2018 18:45

Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС

Компания Porsche приостановила продажу новых автомобилей на территории Евросоюза, сообщает 31 мая «Газета.Ru» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Данная мера связана с тем, что в Европе вводятся новые меры содержания вредных веществ в выхлопных газах. Издание отмечает, что концерн, по всей видимости, недооценил новые требования.

Модели Cayenne и Panamera станут доступны для покупки не раньше марта 2019 года. Модель 911 может появиться в продаже еще позже. При этом недоступна лишь сборка автомобиля «под себя» на основе выбранных моделей. Готовые и бывшие в употреблении модели можно приобрести в салонах.

Издание со ссылкой на источники в компании отмечает, что такой шаг может быть вызван не проблемами с экологическими нормами, а большим количеством оплаченных, но еще не выполненных заказов.

Напомним, на днях компания Porsche отзывала в России один единственный 918 Spyder, проданный в 2015 году и ставший знаменитым благодаря неоднократным отзывам.


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