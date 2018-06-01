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01.06.2018 18:37

Минэнерго сообщило о запуске третьего участка энергомоста в Крым

Минэнерго России обеспечило ввод в работу линии электропередачи ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) для электроснабжения Крыма, говорится в сообщении министерства от 1 июня.

«В настоящее время успешно завершено выполнение всех мероприятий комплексной программы опробования рабочим напряжением и включения высоковольтной линии в транзит, в том числе проведена проверка правильного монтажа и настройки устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи», — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, ввод в работу ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) позволит увеличить переток мощности в Крыму во время курортного сезона. В частности, в результате включения линии величина допустимого перетока в Крымскую энергосистему по сечению ОЭС Юга – Крым выросла до 850 МВт.

Строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) осуществлено в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением правительства РФ. В соответствии с распоряжением правительства генеральным заказчиком строительства выступает ФБГУ «РЭА» Минэнерго России, генеральным подрядчиком – ЦИУС ЕЭС.

Высоковольтная линия проходит по территориям Ростовской области и Краснодарского края, общая протяженность составляет порядка 504 км, в рамках выполнения работ по строительству был организован спецпереход через реку Дон протяжённостью 0,96 км, осуществлена реконструкция подстанций 500 кВ Ростовская и 500 кВ Тамань.


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«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
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