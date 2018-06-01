Минэнерго сообщило о запуске третьего участка энергомоста в Крым

Минэнерго России обеспечило ввод в работу линии электропередачи ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) для электроснабжения Крыма, говорится в сообщении министерства от 1 июня.

«В настоящее время успешно завершено выполнение всех мероприятий комплексной программы опробования рабочим напряжением и включения высоковольтной линии в транзит, в том числе проведена проверка правильного монтажа и настройки устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи», — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, ввод в работу ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) позволит увеличить переток мощности в Крыму во время курортного сезона. В частности, в результате включения линии величина допустимого перетока в Крымскую энергосистему по сечению ОЭС Юга – Крым выросла до 850 МВт.

Строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) осуществлено в соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением правительства РФ. В соответствии с распоряжением правительства генеральным заказчиком строительства выступает ФБГУ «РЭА» Минэнерго России, генеральным подрядчиком – ЦИУС ЕЭС.

Высоковольтная линия проходит по территориям Ростовской области и Краснодарского края, общая протяженность составляет порядка 504 км, в рамках выполнения работ по строительству был организован спецпереход через реку Дон протяжённостью 0,96 км, осуществлена реконструкция подстанций 500 кВ Ростовская и 500 кВ Тамань.