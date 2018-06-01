Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»

«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» – популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру.

Десятая очередь ЖК «GreenЛандия 2» состоит из двух жилых домов высотой от 14 до 19 этажей с подземным паркингом и детским садом на 100 малышей. В корпусах запроектирован широкий ассортимент квартир: студии разных планировок, однокомнатные и двухкомнатные, а также квартиры с популярными европланировками. Покупатели могут воспользоваться разными вариантами оплаты: рассрочкой и ипотекой от банков-партнеров.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой по обновленном стандарту Setl City «Итальянские коллекции» в цветовых гаммах «Ваниль» или «Шоколад». Это эксклюзивное предложение, включающее теплый пол в ванной комнате, не имеет аналогов на рынке Петербурга.

Квартал «GreenЛандия 2» возводится в популярном и развитом микрорайоне Мурино. Жилой комплекс отличается оригинальной яркой архитектурой, олицетворяющей название проекта. Инфраструктура жилого комплекса продумана до мелочей и находится в шаговой доступности от домов. Это детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные и медицинские центры, магазины и учреждения бытовых услуг. В благоустроенных дворах для жителей будут обустроены площадки для игр и спорта, а по периметру квартала будет организована велосипедная дорожка. Первые четыре очереди квартала уже заселены, в скором времени начнется выдача ключей от квартир в корпусе №7.

«GreenЛандия 2» является продолжением первой части одноименного проекта, которая уже полностью построена и заселена. В рамках первой очереди также построены шесть детских садов и общеобразовательная школа на 1 175 учеников. Территорию жилого комплекса сегодня украшают сиреневый бульвар и яблоневый сад, во дворах растут липы, барбарис, бузина, ели и клены. Эксклюзивный брокер ЖК «GreenЛандия 2» – компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations