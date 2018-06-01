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01.06.2018 18:25

Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян подписали в Москве 1 июня Декларацию о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Россия и ОАЭ убеждены, что беспрецедентное распространение международного терроризма требует от всего мирового сообщества принятия решительных коллективных мер без двойных стандартов, говорится в подписанной декларации о стратегическом партнерстве между РФ и ОАЭ.

"Стороны убеждены, что беспрецедентное распространение международного терроризма и экстремизма, структур и организаций, угрожающих безопасности и суверенитету государств, требует от всего мирового сообщества принятия решительных коллективных мер без двойных стандартов и избирательности, в соответствии с международным правом и Уставом ООН", — говорится в документе.

"Придерживаясь принципа суверенного равенства государств, стороны подтверждают, что государства и специализированные учреждения должны играть ведущую роль в противодействии терроризму и экстремизму и предотвращении их распространения как на национальном, так и на международных уровнях", — отмечается в декларации.


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21.05.2018 16:47
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В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
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