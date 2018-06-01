Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины

Более миллиона туристов посетило Крым в зимне-весенний период. По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 28%. Об этом 1 июня в Facebook рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, «инфраструктурные шедевры Крыма» уже реально работают на экономику полуострова. Треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. За две недели мая 17% от общего потока туристов воспользовались Крымским мостом.

«Несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти, почти четвёртая часть туристов (23%) приезжает с Украины», — написал он.

По данным Ростуризма, Крым лидирует по внутрироссийским направлениям.