«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»

Бывший техдиректор «Билайна» несколько лет находится в Армении как фигурант уголовного дела. В интервью «Фонтанке» он рассказал, зачем просит помощи у Путина и почему считает себя заложником.

Бывший технический директор «Билайна», россиянин Владимир Сачков, уже 4 года находящийся в Армении по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, обратился за помощью к президенту РФ Путину. Новый лидер Армении премьер-министр Никол Пашинян аналогичное обращение оставил без ответа.

В интервью «Фонтанке» специалист, который в своё время работал и в Петербурге, три года просидел в армянской тюрьме, ожидая следствия, рассказал, что был отпущен под рекордный для Армении залог. И произошло это только после вмешательства в дело лично главы МИД России и уполномоченной по правам человека. Количество обращений Сачкова и его родственников в различные инстанции перевалило уже за 600. Коллеги телекоммуникационного менеджера называют его «заложником». Трое детей «технаря» растут в Петербурге без отца и без малейшего намёка на то, когда и чем закончится эта история и отца отпустят домой.

- В чём вас обвиняют в Армении?

– В Армению я приехал работать из Санкт-Петербурга, где в 2007-2009 годах был техническим директором Северо-Западного региона «Билайна». После меня перевели в ЗАО «Арментел» (армянская дочка «ВымпелКома»), где я проработал с 2009 по 2013 год техническим директором. В качестве другого предложенного варианта был Вьетнам. В 2014 году я сменил работу, после истечения контракта ушел в белорусский оператор связи Velcom на аналогичную должность. Однако позднее служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила дело и обвинила меня и еще несколько сотрудников «Арментела» в незаконной предпринимательской деятельности. Меня обвиняют в создании альтернативного канала связи в обход биллинговой системы компании. В обвинении сказано, что с 2011 по 2013 год государству был нанесен ущерб на сумму 874,5 млн драмов (1,7 млн долларов). Ущерб «Арментелу» оценен в 1,8 млрд драмов (3,6 млн долларов). Я своей вины не признаю. Понимаете, имея на работе годовой бюджет стройки и другой «хрени» на суммы до 100 млн долларов в год и до 1500 человек в подчинении… И я типа занимался фигней всякой. Моя работа постоянно проходила аудит, то есть проверялась.

- Какие санкции по действующему армянскому УК вам грозят?

– 188 – это незаконная предпринимательская деятельность. Сроки по ней от 2 до 6 лет. 214 статья – это превышение должностных полномочий. До 4 лет плюс штраф. По 252 статье сроки давности уже вышли, следствие идет уже 4 года и постоянно затягивается. Состоялось около 30 судебных заседаний, и каждое из них длилось по 5-10 минут.

- Среди ваших «коллег» по обвинению фигурирует еще несколько человек: экс-руководитель службы безопасности Ашот Погосян (его уже осудили на 4 года, и он уже даже вышел из тюрьмы), экс-гендиректор «Арментела» Игорь Климко (в розыске), бывший глава службы безопасности Vimpelcom Ltd. по странам СНГ Александр Зубов (в розыске), а также гражданин Киргизии Алексей Писарев (в розыске). Как так получилось, что только вас, как говорят, «держат в заложниках» в Армении? Вы сами считаете себя «заложником»?

– Да, хотя бы по тому, что нет ни суда, ни каких-то других решений, почему я должен находиться в Армении. Меня и арестовывали-то соответственно. С 13 января по 4 мая 2014 года я каждую пятницу летал в Санкт-Петербург в режиме рабочая неделя в Минске, выходные с семьей. Плюс командировки в Австрию. 4 мая я, как обычный экспат, лечу после выходных на работу в Минск, лечу по российскому паспорту. В аэропорту Минска меня задерживают и везут в СИЗО, ничего не объясняют. Через 6 месяцев без заграничного паспорта (тогда в Армению только по заграну можно было ездить) пересылают в Ереван. В нарушение всех существующих на тот момент пограничных правил. Там мне предъявляют обвинения в 188, 214, 252 статье УК Армении. После этого, нарушая свое же законодательство, что-то расследуют вот уже 4 года, хотя закон дает на это год, любые ходатайства отклоняют. Все на армянском. Я вообще ничего не понимаю. Три года я сидел в местной тюрьме. После того, как 17 августа прошлого года была изменена мера пресечения на залог, мне вполне официальное лицо передавало слова Сержа Саргсяна (экс-президент и экс-премьер-министр Армении. – Прим. ред.) «пусть не рыпается»... Как это называть и что с этим делать? После освобождения под залог я пытался вернуться в Россию. Но на границе меня не выпустили. Адвокатам сказали, что есть письмо из прокуратуры о том, чтобы закрыть для меня границу. Больше ничего не пояснили.

- Как вы еще пытались покинуть территорию Армении?

– Я написал 3 ходатайства по семейным причинам выехать на несколько дней из Армении. Они не рассматриваются уже полгода. Адвокаты написали столько же – не рассмотрены. Недавно у меня умер родственник, я написал ходатайство выехать на похороны – то же самое. Судья ходатайства видел. Они были переданы уже с переводом на армянский, но он все равно отдал их в перевод. На какой язык, я не знаю.

- Вы рассматривали для себя вариант выезда из страны нелегально?

– Нет. Не вижу в этом смысла. Я не признаю себя виновным, и моё исчезновение оценят как побег.

- Вы обращались за помощью к официальным лицам обеих стран?

– Примерно 600 обращений всего. Как правило, молчат. Обращались ко всем! За меня поручались и представители диаспоры, и главы предприятий в Армении, и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Волынкин Иван Кириллович. Из депутатов на мои запросы ответили около 100. Думаю, что все эти обращения подвигли Москалькову (уполномоченный по правам человека в РФ. – Прим. ред.) и Лаврова (глава российского МИД. – Прим. ред.), и в прошлом году мера пресечения был изменена, из тюрьмы я вышел, после трех лет сидения. Но пока Серж Саркисян не дал команду – ничего не сдвинулось, это было в августе 2017 года, после встречи с Лавровым.

- Почему сумма залога, который был внесён за вас, называется рекордной? Почему запросили именно такую сумму? Чьи это деньги?

– По закону Армении сумма залога обычно составляет около 1 млн драм (это 2,5 тыс. долларов). Мы заявляли сумму залога в 5 млн драм, но в ней отказали. В итоге 10 млн драм внесли сотрудники «Арментела» и мои родственники.

- Что вы делаете, выйдя из тюрьмы?

– Теперь я сижу в Армении и жду судов. Которых нет. С момента смены меры пресечения (17 августа 2017 года) состоялось 4 коротких заседания, которые были ни о чем, и отменились 20. То переводчика не было, то прокурора. Если уж судиться – то судиться. Все это время я нахожусь на иждивении моей семьи. У меня в Петербурге жена и трое малолетних детей, живут в однушке. Помогают друзья. Бывшие коллеги. Из тех, что не отморозились. Денег на приезжать ко мне у семьи нет. Третий ребенок родился, когда я был в армянском СИЗО. 31 января 2015 года. Мне сообщили через адвоката, даже звонить не давали. Ребенка я видел только один раз. В августе 2017-го.

- Сейчас вы обратились к Путину. На какую реакцию рассчитываете?

– Почему Путин? Потому, что он руководитель страны. В его силах сказать, что в Армении нарушаются права гражданина РФ. Никто без его команды не скажет это. Уже проверено.

- А что Титов? Он не так давно пытался собрать русских бизнесменов, у кого проблемы с правосудием. Правда, российским. Тем не менее. Он вам неинтересен или вы ему?

– Я не бизнесмен. Я наёмный менеджер. К Титову я не обращался. Семья писала во все инстанции в РФ, РА и РБ. Возможно, в их списке был и Титов. Я считаю, наиболее эффективный омбудсмен Москалькова.

- Она вам чем-то конкретно помогла?

– Москалькова очень помогла. Она первая прямо Саркисяну сказала, что есть нарушение. И выступила с трибуны у них, примерно в начале 2017 года. Фамилию мою не называла.

- В России теперь новый министр связи, не пробовали обращаться к нему? Вдруг он поймёт, что коллег бросать неправильно, и впишется за вас? Очевидно, что его министерская биография чиста, и он ничем не рискует.

– Не знаю его. Он министр, а не правовед. К нему бессмысленно обращаться.

- В Армении теперь новая власть. Обращались ли вы к ним? Какая реакция?

– Я обратился к новому премьеру (Никол Пашинян. – Прим. ред). Реакции нет. Зарегистрировано обращение 14 мая 2018 года. В Высший судебный совет – реакции нет. В минюст – реакции нет. Срок ответа на такие обращения – 5 дней.

- Как ваши коллеги по телеком-отрасли реагируют на эту ситуацию?

– Некоторые обос..сь и прекратили общение. Это их дело. Большинство знают, что это подстава, и продолжают общаться. Мне не от чего отмываться, и поэтому, те, кто общается, не скрывают этого, несмотря на то, что и «Арментел», и «Билайн» в лице отдельных безопасников и других жо..лизов им угрожали. Угрожала служба безопасности «Билайна», которая тогда была. Есть ли они сейчас, не знаю. Самый высший уровень.

Потому что в советах директоров – то бывшие президенты, то премьер-министры. Вплоть до уровня вице-президентов «Билайна». Типа «ты за нас или за них?!»

- Чтобы не портить отношения с властями Армении?

– Да.

- Насколько я понимаю, в период, за который вам предъявляют претензии, в «Арментеле» происходила смена власти. Есть примеры аналогичных ситуаций в Армении?

– Это передел рынка, конечно, есть. Покупается что-то у местных царьков, у которых денег нет. А потом когда у местных деньги появляются, начинается отжим. Электрические сети Армении два года назад отжали у РАО ЕС, это тихо замяли. Кошмарят РЖД в Армении. Можно и на Беларусь посмотреть, как там развивается иностранный капитал, или другие страны СНГ... Вообще экспансия российского бизнеса в страны СНГ была далека от классических схем. По понятиям, без учёта менталитета, коррупционный вид экспансии.

- При новой власти в Армении будут также «отжимать»?

– Возможно, нет. Но создан целый аппарат по отжиму. От КГД (комитет госдоходов) и КРОУ (комиссия по регулированию общественных услуг) до СНБ.

- Ну а вы когда туда ехали работать, не понимали основные моменты, где, видимо, нельзя обойтись без коррупционных схем? Сами в них не участвовали, но и не протестовали, раз согласились на эту работу?

– Нет, не так. Есть приказ директора, и есть должностная инструкция. Вся работа происходила согласно ее содержанию. Коррупция – в любом случае не мой уровень принятия решений. Есть служба безопасности, есть совет директоров, есть головной офис компании в Амстердаме.

- Вы представляете себе собирательный портрет того, кто решил вас за что-то наказать? Эти люди сохраняют своё влияние при новой власти?

– В то время в «ВымпелКоме» поменялось руководство. Моё мнение, что новое руководство решило обелиться, а «выгодоприобретателей» не предупредили. А поскольку я там был уже 4 года, и известен, как технический директор, решили взять всех по старшинству. Учитывая сплетни, что я то «брат», то «сын», то другой «родственник» бывшего руководства «Арментела», ходило такое мнение, что вот приедет генеральный директор нашей компании с чемоданом денег и урегулирует вопрос. Следствие запрашивало мои доходы в «Арментеле» и выписку по моим счетам. Но у нынешних «обелившихся» не хватило смелости признать, что их действия привели к преследованию предшественников. Они заняли позицию, что суд всех рассудит.

- Откуда вдруг взялись слухи, что вы чей-то родственник? Слухи, которые влияют на уголовное дело?

– Вам надо пожить в Армении. И тогда будет понятно, как берутся слухи. Или хотя бы посмотрите по youtube их эпос «Кикос».

- Если бы в том «чемодане», который, как вы говорите, ждали, лежала сумма, выплаченная в качестве залога, ничего бы не было?

– Я не знаю. Подобные «сделки», если они необходимы – это сфера принятия решений вышестоящими руководителями. А в том чемодане хотели увидеть 6 млн долларов.

- Вас когда-либо вербовали спецслужбы на работу? В деле фигурирует СНБ Армении, которую вы якобы обманули.

– Я работал техническим директором. СНБ, МВД, Минобороны, МЧС и другие силовики шлют запросы в «Арментел» для организации тех или иных работ. До меня уже доходят заявки (заказы) на исполнение и реализацию. Прокопать, подвесить, подключить, починить, восстановить. Это обычная техническая работа и мои должностные обязанности. У них полно своих осведомителей в «Арментеле». Так что если бы хоть что-то не так, прибежали бы сразу.

- Из каких средств вы оплачиваете работу своих адвокатов?

– Одному адвокату мы изначально оплатили работу сразу до конца процесса. Вернее, он был уверен, что больше года это не продлится. Теперь четвертый год он работает бесплатно, по своей инициативе. Конца процесса нет и не видно. Второму мы платим по факту. Учитывая, что по 4 месяца не бывает никаких процессуальных действий – ничего и не платим.

- Вы будете судиться с армянским государством? Добиваться компенсаций и так далее? ЕСПЧ?

– В ЕСПЧ подано 9 жалоб (чтоб адвокаты от безделья не разбежались), которые сейчас объединены в 3 номера (30578/16,33499/16,8867/18), зарегистрированных в ЕСПЧ. Готовится 10-я жалоба. Она будет отдельным номером.

- Что можете подсказать или пожелать коллегам в России, которые уже работают или планируют работать в совместных предприятиях, в предприятиях на территории бывших республик СССР?

– Читать трудовой договор. Остальное по ситуации. Лучше – сразу писать в полицию на работодателя. Или при расхождении с трудовым договором отказываться от работы и уезжать. Пусть разбираются сами. Еще обратить внимание на условия расторжения и страхования вашей ответственности.

- Ваша история могла бы произойти на территории условного Евросоюза?

– Могла бы. Экспаты из России более доверяют руководству и не читают трудовой договор дальше зарплаты. Этим могут манипулировать. Пока погружаешься в новый проект, вообще многое переносишь на потом, особенно бюрократию. Ну и далеко не во всех странах Евросоюза законодательство адекватное, как и модели управления. Я довольно подробно знаком с законодательством Финляндии, Германии, Австрии, Польши, Болгарии. Исходя из собственного опыта, даже в странах, которые всегда были вне соцлагеря, есть большие отличия.

- Вы в итоге чего добиваетесь? Закрытия дела? Начала суда? Что конкретно вы хотите?

– Я хочу соблюдения моих прав на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. А также соблюдения моих прав на семейную и частную жизнь. На соблюдение прав по отсутствию дискриминации по гражданству.

- Когда вас выпустят из Армении (рано или поздно это произойдёт), вы чем будете заниматься? Останетесь в телекоме?

– Телеком мне понятен, хоть он и стагнирует. Надеюсь, что или телеком, или ИТ. По работе в Минске ИТ был моими обязанностями.

- Почему стагнирует телеком? Вот «пакет Яровой» сейчас как разгонит отрасль! Там ведь серьезные траты на серьезное техническое перевооружение! Как вообще будет развиваться отрасль в ближайшие лет 5, учитывая растущую изоляцию России?

– Смешно! «Пакет Яровой» плюс импортозамещение сожрут все инновации с рынка! Есть много других компаний, где можно поработать. И в России, и вне её. Выделить перспективное и хлебное направление не могу. Это уже явно не телеком и не ИТ. Перспективы есть. Главное, создать новую парадигму, а не заталкивать телеком в ИТ, или ИТ в телеком. Это инфраструктурные решения. От них, в нормальной жизни, не бывает мгновенного выхлопа. И вообще, телеком никогда не был супервыгодным. Я начинал с маленького оператора, и во все периоды была жёсткая оптимизация расходов и инвестиций. Это и позволяло быть и положительными, и эффективными.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».