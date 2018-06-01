В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад

Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед. Для гостей представители компании Setl City провели экскурсию по внутренним помещениям садика и игровым площадкам во дворе.

Детский сад, построенный и оборудованный на собственные средства Setl City, рассчитан на 190 малышей. Он был сдан в конце прошлого года. В здании спроектированы залы для музыкальных и физкультурных занятий, во дворе оформлена спортивная площадка и зона для подвижных игр, установлен детский городок с яркими горками. По периметру смонтированы системы видеонаблюдения.

Setl City

В настоящее время в ЖК «Чистое небо» ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном. Полностью достроен монолитный каркас здания. В 2018 году Setl City планирует приступить к возведению третьего дошкольного учреждения в ЖК. Садик с бассейном, рассчитанный на 220 детей, разместится между домами 5 и 6 очереди.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations