Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?

Сенсационное заявление 50-летнего Мэтта Леблана (Джоуи из сериала «Друзья») о том, что он больше не хочет вести некогда самую популярную передачу на BBC, громом прокатилось по страницам британской прессы. Издание The Telegraph немедленно (1 июня) задалось вопросом: кто же может заменить американскую звезду в непростой роли ведущего Top Gear?

У всех в памяти остался пример неудачи одного из самых известных британских радиоведущих Криса Эванса, который явно не справился с ролью и чуть ли не под свист поклонников TG был вынужден покинуть проект. Леблан, вроде как, справлялся неплохо, аудитория передачи хоть и уменьшилась, но на BBC посчитали, что пока все нормально. И вот заокеанская звезда заявила: «Я устал, я ухожу», мотивировав свое решение желанием больше времени проводить дома с семьей.

Подобрать замену ведущему Top Gear непросто, если вообще возможно — именно об этом говорит опыт Эванса и Леблана. Неизбежно вечное сравнение с харизматичной тройкой Кларксон – Хаммонд – Мэй, определявшей стиль передачи на протяжении десяти лет и 22 «сезонов». Значит, надо либо кого-нибудь «круче» (что почти невозможно), либо кого-то совсем другого.

Именно поисками таких «других» занялся The Telegraph и действительно нашел неожиданных кандидатов. Например, Гай Мартин, мотогонщик, неизменный участник гонок на острове Мэн (когда-нибудь мы отдельно расскажем об этом совершенно сумасшедшем соревновании). Мартин уже пробовал себя в роли телеведущего, однако у него просто жуткий ирландский акцент и огромные бакенбарды. Говорят, его рассматривали в качестве «подпорки» для Криса Эванса, благо у Мартина огромное число поклонников, которые добавят аудитории TG.

Гай Мартин. Кадр из видео в YouTube-канале Luke R

Другой неожиданной, но тоже уже рассматривавшейся фигурой, по мнению The Telegraph, может быть никто иной, как «мистер Бин» – комик Роуэн Аткинсон. Как известно, «на гражданке» Аткинсон – фанат автомобилей и очень неплохой водитель. В любом случае он, наверное, справился бы, привнеся, конечно, в передачу частичку психопатии своего незабываемого персонажа. Вероятно, именно это и останавливает продюсеров BBC от того, чтобы пригласить Аткинсона немедленно.

Роуэн Аткинсон. Кадр из видео в YouTube-канале Rowan Atkinson Live

The Telegraph перебирает еще два десятка известных в Британии персонажей, среди которых нам знакомы, пожалуй, трое. Двое из них – бывшие гонщики «Формулы-1» Дженсон Баттон и Дэвид Култхард. Оба они уже пробовали себя в качестве телеведущих и, несмотря на свои заслуги на гоночных трассах, особого впечатления на телеэкране не произвели. Но можно надеяться, что хотя бы ореол славы, окружающий этих «рыцарей F1», поможет им как телеведущим.

Третий персонаж, который может показаться нам знакомым, это американский комик, телеведущий и коллекционер автомобилей Джей Лено. У него до сих пор есть постоянная телепередача на одном из американских кабельных каналов и одновременно популярный YouTube-канал под названием Jay Leno Garage. Но приглашать американца означает опять получить проблемы с логистикой, постоянным перелетами и жалобами ведущего на оторванность от дома.

В конце концов The Telegraph, похоже, находит лучший выход из положения. Тот, который мог бы удовлетворить всех. Почему бы, спрашивает издание, не пригласить обратно господ Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мея? Тем более, что, кажется, сотрудничество с Amazon не то чтобы не сложилось, но вроде как не приносит должного удовлетворения. Во всяком случае, недавно в передаче «Кто хочет стать миллионером» Кларксон заявил, что ему не хватает почвы под ногами. Судя по всему, он имел в виду родную британскую почву. Для этого, считает The Telegraph, достаточно всей троице гарантировать регулярные чеки с неплохими суммами и обеды с действительно горячими стейками.