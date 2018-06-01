Страховщики сыграют в монополию

Продавцы КАСКО и ОСАГО приготовились к битве за розничных клиентов. После создания суперигрока на базе двух крупнейших компаний выход в более привлекательные корпоративные сегменты для них будет затруднен.

Объединение «Согаза» и «ВТБ-Страхования» – самая обсуждаемая тема среди участников рынка. Они не сомневаются, что компания монополизирует самые выгодные сегменты – корпоративное и медицинское направление. А уделом остальных будут автомобильные риски. Впрочем, клиенты от этого, возможно, только выиграют – ведь для них полисы ОСАГО могут подешеветь.

Информация о достигнутой договоренности о слиянии двух крупнейших компаний России просочилась на рынок в середине апреля. А в конце мая ВТБ объявил о продаже своего страхового бизнеса. Объединенная компания будет работать под брендом «Согаза» и получит самый объемный на рынке портфель застрахованных клиентов — 42,9 млн человек. Сделку планируется завершить к третьему кварталу 2018 года. Представители ВТБ ранее заявляли, что, несмотря на консолидацию первого по величине активов («Согаз») и четвертого («ВТБ-Страхование») игроков рынка, угрозы монополизации нет. Но это верно лишь отчасти.

Гендиректор ООО «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов оценивает долю объединяемой компании на рынке РФ в 19%. Но в отдельных сегментах укрупнившийся «Согаз» будет доминировать с большим отрывом: в добровольном медицинском страховании (ДМС) – с долей 42%, в страховании имущества юридических лиц – с долей 58%, граждан от несчастных случаев – с долей 45%, финансовых рисков – с долей 36%.

Cильные позиции «Согаза» в корпоративном секторе и хорошие розничные позиции «ВТБ-Страхования» создадут крупнейшего универсального страховщика. И это не слишком хорошо для рынка, соглашается с экспертом генеральный директор СК «БКС Страхование» Андрей Дроздов, - сложнее будет адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

«Гиганты обычно медлительны и неповоротливы, им сложно подстраивать свои операционные процессы под нужды клиента. В то же время средние и небольшие страховщики вынуждены тщательнее подходить к работе, бьются буквально за каждого потребителя», – рассуждает Фатьянов. По его словам, гибкость «крепких середнячков» проявляется как в интересных продуктовых решениях, так и в проработке узких потребительских ниш, как правило, не нужных гигантам, которые берут под контроль самые выгодные сегменты рынка.

Сейчас наиболее активный рост при низких рисках показывает рынок инвестиционного и накопительного страхования жизни, выезжающих за рубеж, от несчастных случаев, корпоративное и медицинское. «А из убыточных сегментов, типа ОСАГО и КАСКО, крупные структуры выходят или максимально сокращают долю», – говорит директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников.

Дальнейшее развитие событий, по его мнению, может выглядеть так: и без того высокая концентрация в сегменте обслуживания юридических лиц вырастет, из-за чего увеличится конкуренция в рознице.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев считает, что основная борьба развернется в секторе страхования жизни. На втором месте, как и годом ранее, по его мнению, останется сегмент ОСАГО с объемом страховых премий по России в 220 млрд рублей.

Если автопарк страны будет расти медленно, в краткосрочной перспективе это может оказать давление на тарифы в сторону понижения, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты. Несмотря на то, что в апреле этого года продажи автомобилей выросли на 23% по сравнению с прошлогодним, во многом они определялись падением курса рубля, а также ожиданиями повышения стоимости автомобилей.

К тому же Центральный банк решил расширить границы тарифного коридора. Формально, чтобы сделать автогражданку доступнее для аккуратных водителей. «У страховщиков появится возможность более точно рассчитывать стоимость страхования, стимулировать скидками безаварийных водителей и дисциплинировать повышенной ценой тех, кто водит агрессивно и неаккуратно», – поясняет Евгений Попков, начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС».

Однако в более далекой перспективе, считает Сергей Печников, монополизация рынка может привести к росту уровня тарифов и огосударствлению страхования, со всеми сопутствующими последствиями.

«Малые страховые компании уйдут с рынка, поскольку путь в высокодоходные сегменты для них будет затруднен. В результате потеряют и клиенты, и рынок. Молодые небольшие компании обеспечивают основную массу нововведений и инноваций, в том числе технологических и операционных. Без этого «поля тысячи цветов» вся индустрия потеряет основной ресурс и стимул развиваться», – резюмирует Андрей Дроздов.

Впрочем, судя по заявлению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) в конце мая, бизнесмены уж слишком прибедняются. Как заявил директор РСА Евгений Уфимцев, лишь 15% клиентов-автомобилистов являются для компаний убыточными. То есть 87 рублей из каждых 100 полученных они оставляют себе. И при этом планируют повысить тарифы на 20%. Так что оставшиеся игроки рынка имеют вполне устойчивый плацдарм для наступления в розничном сегменте.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»