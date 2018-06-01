К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников

Пострадавший при взрыве газового баллона в квартире на Народной, 58, находится в стабильном состоянии.

Как пояснили «Фонтанке» 1 июня в пресс-службе администрации Невского района, ожоги получил мастер по ремонту холодильников. Мужчина заправлял фреоном баллон малого объёма у себя дома. Произошла разгерметизация ёмкости, что и привело к пожару.

Взрыв на Народной, 58, прогремел около половины четвёртого. Пламя охватило двухкомнатную квартиру. Взрывная волна выбила стекло в комнате и дверь. С огнём удалось справиться к 16.00.