Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую

Маскароны в виде львиных голов, сбитые с дома 32 на 13-й линии В.О., могут обойтись арендатору в миллион рублей за каждую. Об этом 1 июня сообщил депутат ЗакСа Алексей Ковалев, получивший ответ от комитета имущественных отношений. Парламентарию, требовавшему принятия мер в отношении недобросовестного бизнесмена, ответили, что город намерен расторгнуть договор аренды, привлечь арендатора к крупному административному штрафу и обязать восстановить горельефы. Их было, напомним, пять.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов в ответе на запрос сообщил депутату, что КГИОП намерен обратиться в суд с иском о понуждении арендатора восстановить сбитые маскароны. По информации КГИОП, штраф может составить от 200 000 до 5 000 000 рублей. «С фасада было сбито 5 маскаронов, поэтому сумма штрафа в 5 млн руб., я считаю, была бы справедливой – по миллиону за каждого льва, – заявляет Ковалев. – Это будет хорошим примером для всех арендаторов исторических зданий Санкт-Петербурга, которые без трепета относятся к архитектурной самобытности нашего города».