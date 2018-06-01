Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга в первый день лета массово сносит летние кафе в центре Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» 1 июня читатели, сносу подверглись в частности павильон с шавермой на пересечении улиц Думской и Ломоносова, летние кафе «Рок стар» у арки Главного штаба, «Укроп» на Малой Конюшенной, «Чайникофф» и «Дель мар» в Кирпичном переулке, «Маркет Плейс» на канале Грибоедова.

В ККИ подтвердили, что проводят очередной рейд против незаконной торговли. Всего 1 июня было демонтировано 18 веранд и летних кафе, а также 23 лотка и павильона и две автолавки. Причина сноса: самовольное размещение элементов благоустройства, превышение площади занимаемых земельных участков, пояснили в ККИ. «Фактические пользователи вызваны для составления протоколов об административных правонарушениях», – уточнили в комитете.

По словам представителя ККИ, некоторые нарушения выявлены повторно. Например, террасу кафе «Жасмин» на Малой Садовой Смольный уже сносил две недели назад.