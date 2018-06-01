Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге

В субботу стартует забег и велопробег по Западному скоростному диаметру. Заявки на участие подали больше 5 тысяч человек. Мы публикуем важные правила: как будут организованы соревнования, за что могут снять с трассы и как сойти с дистанции самому, если что-то случилось.

В забеге и велопробеге допускают участников только со стартовыми номерами.

Без регистрации выход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.

Их можно получить 2 июня на фестивале, только лично. За передачу номеров другому участнику предусмотрена дисквалификация.

Пункты регистрации находятся в стартовом городке Фестиваля ЗСД на Богатырском проспекте,42. рядом с гипермаркетом О’КЕЙ.

Бегуны смогут получить стартовый пакет с 15:00 до 18:00.

Нужно будет показать паспорт и оригинал медицинского заключения, выданного не раньше 2 декабря 2017 года.

Проход бегунов в зону старта откроется в 19:00. Старт в 19:30. Гонка продлится 1,5 часа.

Вдоль трассы будут стоять волонтеры. Если вдруг вам или другому человеку понадобится медицинская помощь, сообщите об этом любому из волонтеров. На трассе будет дежурить

бригада скорой помощи.

Велосипедисты могут получить номер с 15:00 и строго до 21:00 по паспорту.

Нам хочется, чтобы в велопробеге участвовали все желающие, поэтому просим приехать до 20:00, хотя бы за час до окончания регистрации.

Колонна стартует в 22:00. Велопробег продлится 2 часа, до полуночи.

Возьмите с собой защитный шлем и, если есть, другую защитную экипировку.

На трассу не пустят участников в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя проносить колюще- режущие предметы, газовые баллоны и спиртные напитки.

Мероприятие не является спортивной гонкой. Просим не обгонять друг друга, соблюдать указания велолидеров и следовать с общей скоростью колонны. Средняя скорость движения не будет

превышать 14-20 км/ч. Если эта скорость мала, пожалуйста, воздержитесь от участия в велопробеге.

Полные правила для участников опубликованы по этой ссылке . (Чтение занимает не больше двух минут).

За выдачу стартовых для бегунов и велосипедистов, а также за хронометраж отвечает 3Sport – команда организаторов массовых стартов международного уровня.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.