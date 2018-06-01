Еще
18:28 01.06.2018
Пришлите свою новость!
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
12:36
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
12:28
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
12:24
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
12:18
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
12:00
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству
11:58
В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»
11:50
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.06.2018 17:42

«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах

 

СК «Дальпитерстрой» официально отказалась передавать городу обещанные две тысячи метров для организации детсадов в Шушарах. Ранее компания объявляла о том, что передаст помещения на первых этажах новостроек 1 июня, в День защиты детей.

В результате 1 июня компания объявила об отказе это делать. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании, они предполагали передать городу помещения безвозмездно, но теперь отложат вопрос до сентября и будут ждать, пока город выкупит эти помещения.

В компании прямо заявляют, что это решение стало следствием митинга, который состоялся в Шушарах 30 июня. На так называемом «митинге мамочек» собралось от двух до трех сотен человек – в основном родителей с маленькими детьми, многие из которых стоят в очередях на получение места в детских садах по несколько лет.

«Приостанавливаем передачу ориентировочно до 1 сентября. И передадим только в случае, если город выкупит эти помещения. Раньше планировали передать бесплатно. Одной из причин послужил митинг, организованный в Шушарах, на котором обвиняли «Дальпитерстрой» в том, что он не делает социалку. Не только «Дальпитерстрой», там были претензии и к городу, к градостроительной политике, – пояснил «Фонтанке» Марат Арнис, главный специалист PR-отдела компании. – Это не то чтобы обида, но вот такая реакция пока. У нас и так проблемы. Хуже не будет. Мы думали сделать шаг навстречу — но теперь нет. Но речи об отмене не идет, только о приостановке».

По итогам митинга 30 мая жители приняли резолюцию, в которой потребовали объявить мораторий на строительство новых домов в районе до тех пор, пока не будут решены инфраструктурные проблемы — как с социалкой, так и с дорогами. В 2014 году Смольный уже принимал аналогичное решение — и тоже после крупного митинга разгневанных шушарцев. Однако мораторий был недолгим; после сдачи новой школы стройку возобновили. Законных прав не выдать разрешения на строительство при наличии всех документов и экспертиз у города нет. Кроме того, значительная часть земель в Шушарах — частная, а значит, город ею распоряжаться не может — в том числе не может и строить там социальные объекты.

В 2002 году в Шушарах жило всего 15 тысяч человек, а на 2018 год население составляет уже 77 тысяч человек. В поселке работает всего три детских сада (включая старый советский) и две школы.

На территории района ведут строительство пять крупных девелоперов. В «Дальпитерстрое» претензии в свой адрес не принимают и говорят, что ими уже построена большая часть новых социальных объектов в районе. Это школа № 93 с двумя бассейнами, на 1125 учащихся, два детсада на 190 человек каждый, девять медицинских учреждений. «На данный момент «Дальпитерстрой» завершает проектные работы по новому детскому саду в Шушарах. Садик с бассейном рассчитан на 320 мест и будет располагаться на Новгородском проспекте, 30. Также застройщик ведет межевание для выделения участка под строительство еще одного детского сада на 320 мест и двух среднеобразовательных школ. Силами компании ведется строительство детского сада на 190 мест с бассейном в Ленсоветовском. Здесь же «Дальпитерстрой» приступил к строительству новой школы. Начались работы по инженерной подготовке участка», – сообщает сайт компании.

На ситуацию 1 июня отреагировал депутат ЗакСа Борис Вишневский, который обратился к губернатору Полтавченко с письмом, в котором называет действия «Дальпитерстроя» недопустимым и возмутительным политическим шантажом. Сами жители предполагают, что отказ от передачи обусловлен не тем, что застройщик так отреагировал на митинг, а тем, что он не успевает сдать эти объекты.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
01.06.2018 17:58

В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад

Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Setl City
31.05.2018 17:30

Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане

Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14

«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя

Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
Бесхозные миллионы на набережной
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
Проходите, гражданин, здесь тротуар для luxury-клиентов
Строителями судебного квартала заинтересовалась ФСБ
Все ушли: В 15-й больнице будут лечить петербуржцев без наркоза
Чтобы парадная не была подъездом
Как победить Мост глупости
Метростроевцы на грани нервного срыва
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Читатель

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
31.05.2018 16:14
«Главстрой – Санкт-Петербург» стал генеральным партнером Дня Строителя
Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
АО «Строительный трест»
31.05.2018 11:59
7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Банком «Санкт-Петербург»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 7 лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в пос. Новоселье на юго-западной границе города и Ленинградской области
Конкурс «АРХпроект»/ЦДС
30.05.2018 16:51
Стартовал третий сезон конкурса «АРХпроект»
Начат прием заявок для участия в III сезоне Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов «АРХпроект». Студенты профильных ВУЗов и молодые архитекторы будут соревноваться в трех номинациях: «Лучший проект входной группы», «Лучший проект фасадов многоэтажного здания», «Лучшее предложение по интерьеру квартиры».
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
Setl City
29.05.2018 18:07
«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Фестиваль на Кирочной»
В субботу, 2 июня, в уютных двориках элитного жилого комплекса, объединяющего «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши», пройдет фестиваль настоящей петербургской жизни - «Фестиваль на Кирочной» от «Петербургской Недвижимости» и Setl City
«Главстрой-СПб»
29.05.2018 12:26
«Главстрой-СПб» начал строить второй детский сад в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о начале работ по возведению второго дошкольного учреждения в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. Детский сад на 100 мест будет построен рядом с жилыми домами третьей очереди проекта, сданными в эксплуатацию в конце 2017 года
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.05.2018 12:04
«Уральские авиалинии» дарят бонусы «Крылья» в любимых интернет-магазинах
Выгодные предложения от авиакомпании и популярных интернет-магазинов для участников программы лояльности «Крылья»
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.