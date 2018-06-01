«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах

СК «Дальпитерстрой» официально отказалась передавать городу обещанные две тысячи метров для организации детсадов в Шушарах. Ранее компания объявляла о том, что передаст помещения на первых этажах новостроек 1 июня, в День защиты детей.

В результате 1 июня компания объявила об отказе это делать. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании, они предполагали передать городу помещения безвозмездно, но теперь отложат вопрос до сентября и будут ждать, пока город выкупит эти помещения.

В компании прямо заявляют, что это решение стало следствием митинга, который состоялся в Шушарах 30 июня. На так называемом «митинге мамочек» собралось от двух до трех сотен человек – в основном родителей с маленькими детьми, многие из которых стоят в очередях на получение места в детских садах по несколько лет.

«Приостанавливаем передачу ориентировочно до 1 сентября. И передадим только в случае, если город выкупит эти помещения. Раньше планировали передать бесплатно. Одной из причин послужил митинг, организованный в Шушарах, на котором обвиняли «Дальпитерстрой» в том, что он не делает социалку. Не только «Дальпитерстрой», там были претензии и к городу, к градостроительной политике, – пояснил «Фонтанке» Марат Арнис, главный специалист PR-отдела компании. – Это не то чтобы обида, но вот такая реакция пока. У нас и так проблемы. Хуже не будет. Мы думали сделать шаг навстречу — но теперь нет. Но речи об отмене не идет, только о приостановке».

По итогам митинга 30 мая жители приняли резолюцию, в которой потребовали объявить мораторий на строительство новых домов в районе до тех пор, пока не будут решены инфраструктурные проблемы — как с социалкой, так и с дорогами. В 2014 году Смольный уже принимал аналогичное решение — и тоже после крупного митинга разгневанных шушарцев. Однако мораторий был недолгим; после сдачи новой школы стройку возобновили. Законных прав не выдать разрешения на строительство при наличии всех документов и экспертиз у города нет. Кроме того, значительная часть земель в Шушарах — частная, а значит, город ею распоряжаться не может — в том числе не может и строить там социальные объекты.

В 2002 году в Шушарах жило всего 15 тысяч человек, а на 2018 год население составляет уже 77 тысяч человек. В поселке работает всего три детских сада (включая старый советский) и две школы.

На территории района ведут строительство пять крупных девелоперов. В «Дальпитерстрое» претензии в свой адрес не принимают и говорят, что ими уже построена большая часть новых социальных объектов в районе. Это школа № 93 с двумя бассейнами, на 1125 учащихся, два детсада на 190 человек каждый, девять медицинских учреждений. «На данный момент «Дальпитерстрой» завершает проектные работы по новому детскому саду в Шушарах. Садик с бассейном рассчитан на 320 мест и будет располагаться на Новгородском проспекте, 30. Также застройщик ведет межевание для выделения участка под строительство еще одного детского сада на 320 мест и двух среднеобразовательных школ. Силами компании ведется строительство детского сада на 190 мест с бассейном в Ленсоветовском. Здесь же «Дальпитерстрой» приступил к строительству новой школы. Начались работы по инженерной подготовке участка», – сообщает сайт компании.

На ситуацию 1 июня отреагировал депутат ЗакСа Борис Вишневский, который обратился к губернатору Полтавченко с письмом, в котором называет действия «Дальпитерстроя» недопустимым и возмутительным политическим шантажом. Сами жители предполагают, что отказ от передачи обусловлен не тем, что застройщик так отреагировал на митинг, а тем, что он не успевает сдать эти объекты.