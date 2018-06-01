«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear

В первый день лета, 1 июня, «мост глупости» на Софийской улице изменился: с одной его стороны расширили чёрно-белую «разметку», обозначающую опасное место.

После того, как вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал поручение КРТИ решить проблему моста, СПб ГБУ «Мостотрест» начало там работы, и они ещё не закончены, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.

Пятница! Мост на месте! Но что-то изменилось. Что же? pic.twitter.com/x2G7rM0jDc — Мост глупости (@FoolsBridge) 1 июня 2018 г.

А с другой стороны моста без изменений. pic.twitter.com/wRBli6ydg8 — Мост глупости (@FoolsBridge) 1 июня 2018 г.

ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» также изучает возможность того, какими правовыми мерами избежать повторения аварий под мостом. К настоящему моменту дирекция сделала фактически уже всё возможное, объясняет «Фонтанке» ведущий специалист учреждения Дмитрий Попов. «Мы даже обращались в геопозиционирующие сервисы, типа «Яндекса», и просили исключить заезд на эту территорию из их информеров», – говорит он.

Дорожные знаки на подъездах есть, установлены Г-образные опоры и габаритные ворота, которые звуком должны оповещать водителей о том, что «Газель» не пройдёт». Но не все реагируют на стук. Высота нижней части конструкции – 3 метра (при этом на знаке, согласно ГОСТу, указана высота на 30 сантиметров ниже – 2,7 метра), но узкое, то есть низкое, место находится не при заезде под мост, а дальше, поэтому автомобили попадают в ловушку не сразу. Это, по словам Попова, «мост глупости» водителей, а не чиновников.

Напомним, «юбилей» моста – 150-я пойманная «Газель» – совпал с Днём города, 27 мая. После этого городские власти плотно занялись конструкцией: депутат ЗакСа Алексей Цивилев направил запрос Игорю Албину, а тот дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Тем временем «мост глупости» стал мировой знаменитостью, да ещё какой! О нём написал Top Gear, почему-то испанский, и сравнил с мостом в Северной Каролине, США, прозванным консервным ножом.

Не думал, что когда-нибудь попаду в Top Gear, а вот попал... в испанский. https://t.co/uk76EpDy8j — Мост глупости (@FoolsBridge) 31 мая 2018 г.

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он молод (построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году) и крепок.