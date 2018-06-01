Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Визит в детский лагерь «Артек» в Крыму стал поводом для отказа во въезде на территорию Украины для российской олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

Боброва вместе с мужем бывшим фигуристом Андреем Депутатом собирались на юбилей свекрови. Но в ночь на 1 июня россиянку остановили на границе. «Меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, тёплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей.. а ещё, например, о дружбе – с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и ещё очень многих стран», — написала она.

Спортсменка отметила, что запрет на въезд в страну действует в течение трёх лет.

Екатерина Боброва — чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года.