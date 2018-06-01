Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить информацию о невыплате заработной платы строителям петербургского метро. Поводом для обращения стала статья «Фонтанки».

"Сейчас вмешаться в ситуацию должны все — надзорные органы, администрация города и депутаты. Мы не можем усугублять и так непростую ситуацию с городской подземкой. Строительство метро в Петербурге ведется не самыми быстрыми темпами, а сроки сдачи новых станций постоянно меняются. Последний пример — Красносельско-Калининская линия метро, без которой активно застраиваемому юго-западу грозит настоящий транспортный коллапс", — считает Алексей Цивилев.

Напомним, что заработную плату не получают рабочие "СМУ-15 Метрострой", которое вело строительство станций "Новокрестовская" и "Беговая". Задержки связаны с разным видением Смольного и «Метростроя» о том, сколько город должен еще заплатить организации. По мнению компании, заказчик не доплатил 10 миллиардов рублей.

После обнародования скандала стало известно, что 1 июня на счет организации поступила часть средств за выполненные, сданные и принятые заказчиком работы по строительству Невско-Василеостровской линии. 500 млн «Метрострой» обещает перевести на счета подрядных организаций для осуществления выплат заработной платы .