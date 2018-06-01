Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая

Евросоюз инициировал разбирательство в ВТО из-за действующих в Китае правил по интеллектуальной собственности для европейских компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что если по запрошенным консультациям не будет принято удовлетворительное решение в течение 60 дней, Евросоюз сможет попросить ВТО создать группу для вынесения решения по этому вопросу, пишет РБК.

Компании из Европы, которые приходят на рынок в Китай, должны предоставлять права собственности или использования своих технологий китайским организациям и не могут свободно договариваться о рыночных условиях о передаче технологий. В ЕК считают, что это противоречит правилами ВТО.

По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, технологические инновации и ноу-хау являются основой европейской экономики. Это делает европейские компании конкурентоспособными на мировом рынке и поддерживает сотни тысяч рабочих мест в Европе. «Мы не можем позволить нашим компания «сдать» эти с трудом заработанные знания какой-либо стране. Это противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в ВТО. Если основные игроки не будут придерживаться правил, вся система может рухнуть», — приводятся в сообщении слова Мальмстрем.