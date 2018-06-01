Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном подчеркнул необходимость восстановления баланса в торговле, заявили в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп разговаривал вчера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили проблему миграции в Ливии, и временные рамки решения этой (проблемы). Президент Трамп подчеркнул необходимость восстановления торгового баланса с Европой", — следует из распространенного заявления, которое цитирует РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий, подчеркнув, что эти меры являются ошибкой, сообщил телеканал BFMTV.

В минувший четверг стало известно, что Соединенные Штаты вводят пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины, следует из заявления за подписью президента Дональда Трампа, распространенного пресс-службой Белого дома. Евросоюз 1 июня запустит юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.