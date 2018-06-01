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Итоги недели с Андреем Константиновым
01.06.2018 17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Журналист Аркадий Бабченко за сутки успел умереть, быть оплаканным и воскреснуть. Нидерланды что-то поняли насчет «Бука», из которого был сбит малайзийский «Боинг». Британские медики рассказали, что спасло Скрипалей. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.

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