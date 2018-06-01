Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

01.06.2018 17:10

Журналист Аркадий Бабченко за сутки успел умереть, быть оплаканным и воскреснуть. Нидерланды что-то поняли насчет «Бука», из которого был сбит малайзийский «Боинг». Британские медики рассказали, что спасло Скрипалей. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа – писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.