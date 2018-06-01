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Фонтанка.fi
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01.06.2018 16:54

Такси в Финляндии подешевеет

Через месяц, 1 июля, Финляндия откажется от строгого регулирования сферы предоставления транcпортных услуг. Это означает, что перевозчиков станет больше, а тарифы снизятся.

Пока максимально допустимые цены на проезд являются одновременно и фактическими ценами. Благодаря  переходу сферы на рыночные правила выбор у потребителя расширится.

Глава одного из новых игроков рынка рассказал изданию Helsingin Sanomat, что поездка по центру Хельсинки не в часы пик (с 10 до 11 и с 21 до 22) будет стоить примерно 10 евро, а до аэропорта можно будет добраться за 35 евро. Для сравнения: сейчас примерная стоимость по центру – 14 евро, до аэропорта – 43 евро.


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01.06.2018 15:00

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1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
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Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
Setl City
01.06.2018 17:58
В ЖК «Чистое небо» открылся первый детский сад
Торжественное открытие первого детского сада в ЖК «Чистое небо» состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. В церемонии принял участие глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
«Победа»
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Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
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Setl City
31.05.2018 17:30
Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане
Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
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Строительная компания «Главстрой-Санкт-Петербург» - генеральный партнер программы мероприятий, посвященных празднику День строителя-2018 в Санкт-Петербурге
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31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
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31.05.2018 12:30
Видеокарты для игр: выбираем с КЕЙ
Современный рынок видеокарт переживает бум: спрос возрос из-за интереса к криптовалютам. Давайте взглянем на современные игры и посмотрим, насколько хорошо с ними справятся различные видеокарты. Но перед этим КЕЙ скажет пару слов про то, как нужно оценивать качество графики
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