Такси в Финляндии подешевеет

Через месяц, 1 июля, Финляндия откажется от строгого регулирования сферы предоставления транcпортных услуг. Это означает, что перевозчиков станет больше, а тарифы снизятся.

Пока максимально допустимые цены на проезд являются одновременно и фактическими ценами. Благодаря переходу сферы на рыночные правила выбор у потребителя расширится.

Глава одного из новых игроков рынка рассказал изданию Helsingin Sanomat, что поездка по центру Хельсинки не в часы пик (с 10 до 11 и с 21 до 22) будет стоить примерно 10 евро, а до аэропорта можно будет добраться за 35 евро. Для сравнения: сейчас примерная стоимость по центру – 14 евро, до аэропорта – 43 евро.