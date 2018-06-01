Еще
18:28 01.06.2018
Пришлите свою новость!
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
12:36
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
12:28
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
12:24
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
12:18
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
12:00
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству
11:58
В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»
11:50
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
01.06.2018 16:49

СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак хочет вернуть в клуб полузащитника Игоря Денисова. Он сейчас выступает за московский «Локомотив».

Руководство «Зенита» одобрило возвращение опорника в клуб. Договоренности о трансфере с «Локомотивом» пока нет, сообщает «Спорт FM».

Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2001-го по 2013 год. Причиной ухода стал конфликт с легионерами и главным тренером команды Лучано Спаллетти. Футболист был недоволен тем, что иностранные новички в лице Халка и Витселя получали в несколько раз больше собственных воспитанников. За «Локомотив» Денисов играет с 2016 года, в составе которого в 2018 году стал чемпионом России.

Напомним, 29 мая главным тренером ФК «Зенит» был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59

Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области

31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35

Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»

Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05

Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»

28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
Знарка в СКА сменил Воробьев
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
«Святой источник» огня
Ревизия «Зенита» по кофейной гуще
Сергей Семак - новый тренер «Зенита»
На ЗСДфесте научат правильно бегать и плавать
Мундиаль в никуда
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
«Зенит». Слухи вместо тренера
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Читатель

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.