СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак хочет вернуть в клуб полузащитника Игоря Денисова. Он сейчас выступает за московский «Локомотив».

Руководство «Зенита» одобрило возвращение опорника в клуб. Договоренности о трансфере с «Локомотивом» пока нет, сообщает «Спорт FM».

Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2001-го по 2013 год. Причиной ухода стал конфликт с легионерами и главным тренером команды Лучано Спаллетти. Футболист был недоволен тем, что иностранные новички в лице Халка и Витселя получали в несколько раз больше собственных воспитанников. За «Локомотив» Денисов играет с 2016 года, в составе которого в 2018 году стал чемпионом России.

Напомним, 29 мая главным тренером ФК «Зенит» был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.