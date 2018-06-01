Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике

Петербургский педагог Дмитрий Гущин утверждает, что якобы обнаружил утечку заданий единого госэкзамена по математике. Попавший к нему вариант заданий он опубликовал в соцсетях за день до проведения работы. Как сообщили выпускники на следующий день, у многих задания совпали с точностью до запятой.

«Вы, может, удивитесь, а может, и нет, но каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными», – написал накануне «ВКонтакте» Дмитрий Гущин. Два года назад его уволили из 415 школы. По словам Гущина, в этом году ему прислали вторую, считающуюся сложной экзаменационную часть. «Пока я просто оставлю это здесь. Чтобы если всё-таки... то никто бы не говорил привычное «утечек не было никогда, это просто дети запомнили и после экзамена записали», – добавил он, опубликовав две фотографии, на которых частично видны задания под номерами с 13 по 17.

Судя по комментариям пользователей, на самом экзамене у многих задания совпали. В частности, как утверждают выпускники, им достались данные задачи при написании ЕГЭ в Петербурге.

«Экзаменационные задания, попавшие ко мне вчера, оказались подлинными. Школьники из Дальнего Востока, Сибири, Центра, Петербурга, Москвы сообщают, что сегодня на экзамене у них были встречались именно эти задания. Не одно или два — в сборке по нескольку типов каждого из самых трудных заданий 13-18 экзаменационного варианта. По-разному составляя их друг с другом и меняя в заданиях числовые данные, можно получать экзаменационные задачи, которые и оказались на экзамене. В самых разных группах, беседах, комментариях школьники пишут, что эти задания ходили по сети почти неделю. Они были много раз перепечатаны, переписаны, набраны на компьютерах», – написал 1 июня Гущин.

В Рособрнадзоре «Фонтанке» заявили, что проверили и не подтвердили оригинальность этих заданий. В петербургском комитете по образованию отметили, что с этого года в Северной столице действует новая система: задания распечатываются непосредственно в школе: «Диски доставляются спецсвязью из Москвы, запечатанными и зашифрованными. Их распечатывают и расшифровывают при детях».

Также в пресс-службе профильного комитета заметили, что опубликованные Гущиным задачи – типовые для ЕГЭ, также они опубликованы в сборниках задач под редакцией И.В. Ященко.