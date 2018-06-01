В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший

Газовый баллон разорвался в многоэтажке в Невском районе Петербурга вечером 1 июня. С места ЧП с ожогами в больницу увезли одного человека.

Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, спасателей вызвали к 58-му дому по улице Народной около 15.20. Огонь охватил двухкомнатную квартиру. К возгоранию привела разгерметизация газового баллона.

К 15.58 пожар ликвидировали. К борьбе с огнём привлекли шесть расчётов и 30 человек.

В результате ЧП с ожогами госпитализирован один человек.

Панельный дом на Народной имеет пять этажей, построен в 1962 году. Здание газифицировано.