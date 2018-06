Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине 11 июня 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Мариуполе, его слова приводит официальный твиттер министерства иностранных дел Германии. "Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", – отметил министр.

AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.«

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 1 июня 2018 г.