Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине 11 июня 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Мариуполе, его слова приводит официальный твиттер министерства иностранных дел Германии. "Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", – отметил министр.

AM @HeikoMaas in Mariupol: „Der Friedensprozess braucht dringend Fortschritte. Wir haben uns darum auf ein Treffen der Außenminister im Normandie-Format am 11. Juni in Berlin verständigt.« — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 1 июня 2018 г.

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится на Украине с рабочим визитом. На посту главы внешнеполитического ведомства он посещает Украину впервые. Перед отлетом в Киев Маас заявил, что главной темой его визита будет обстановка на востоке Украины. По словам дипломата, он хочет своими глазами увидеть ситуацию, поэтому поедет в Мариуполь.

«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений. Они предусматривают разведение сторон военного конфликта в Донбассе, амнистию участникам боевых действий, проведение выборов и другие пункты "дорожной карты", которые позволят погасить конфликт.