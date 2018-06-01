Еще
18:29 01.06.2018
Пришлите свою новость!
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
12:36
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
12:28
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
12:24
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
12:18
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
12:00
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству
11:58
В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»
11:50
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
01.06.2018 16:31

Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине 11 июня 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Мариуполе, его слова приводит официальный твиттер министерства иностранных дел Германии. "Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", – отметил министр.

 

 

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится на Украине с рабочим визитом. На посту главы внешнеполитического ведомства он посещает Украину впервые. Перед отлетом в Киев Маас заявил, что главной темой его визита будет обстановка на востоке Украины. По словам дипломата, он хочет своими глазами увидеть ситуацию, поэтому поедет в Мариуполь.

«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений. Они предусматривают разведение сторон военного конфликта в Донбассе, амнистию участникам боевых действий, проведение выборов и другие пункты "дорожной карты", которые позволят погасить конфликт.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00

О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40

На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений

Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06

С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках

1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
«Фонтанка»: один день из жизни
Тетя, купи вампира: Джонни Депп пошел по рукам за деньги
«Святой источник» огня
Как хоронили живого Бабченко
«Нет уж, в морг - значит, в морг»
Иван Грозный убивает: еще семь картин, в которых «все ложь»
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»
Выиграть «Нацбест» и оплатить ипотеку
Россию не наказать за сбитый «Боинг»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Читатель

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45
Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города
В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33
«День соседей КВС» в Ясно.Янино
26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
Компания «Строительный трест»
28.05.2018 13:14
Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»
В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.