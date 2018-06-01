Еще
18:29 01.06.2018
Пришлите свою новость!
18:25
Россия и ОАЭ усилят борьбу с международным терроризмом
18:18
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
18:12
Мэтт Леблан уходит из Top Gear. Кто следующий?
18:06
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
18:01
В Новой Голландии открыли плавающий пляж с розовыми фламинго
17:57
К взрыву на Народной привёл баллончик для заправки холодильников
17:52
Сбитые с дома на 13-й линии львиные головы могут обойтись арендатору по миллиону за каждую
17:47
«Мост глупости» изменился и попал в Top Gear
17:42
«Дальпитерстрой» отказался передавать городу детские сады в Шушарах
17:36
Российскую олимпийскую чемпионку не пустили на Украину из-за посещения Крыма
17:31
Участникам ЗСД феста: правила участия в забеге и велопробеге
17:30
Прокуратуру попросили проверить невыплаты зарплат строителям петербургского метро
17:24
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
17:19
Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте
17:11
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
16:54
Такси в Финляндии подешевеет
16:49
СМИ: Руководство «Зенита» дало Семаку добро на возвращение Денисова
16:41
Учитель из Петербурга заявил об утечке заданий ЕГЭ по математике
16:37
В доме на Народной рванул газовый баллон: есть пострадавший
16:31
Глава МИД ФРГ анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел
16:24
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
16:11
Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим
16:04
Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире
15:53
Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга
15:48
Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского
15:41
В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов
15:38
VK Fest объявил хедлайнеров
15:33
Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
15:29
Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»
15:15
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
15:11
Как надо ждать звонка Путина
15:08
Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым
14:55
В Петербурге таможня разобралась в миллионе фантиков
14:54
СМИ: Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему мундиалю за 50 млн евро в год
14:41
Метро в Каракасе стало бесплатным: нет бумаги для печати билетов
14:36
Тигры, львы и медведь устроили побег из зоопарка в Германии
14:32
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с электроникой
14:14
Финляндия обеспокоена введением США пошлин на сталь и алюминий, ЕК грозит судом
14:13
YouTube заблокировал канал пранкера, хайпанувшего на «Зимней вишне»
13:58
Объявлена культурная программа ЧМ по футболу
13:53
Экс-наставник «Зенита» может возглавить сборную Мексики
13:42
В Иркутске задержаны экскурсоводы, устроившие для детей опыты с возгоранием
13:41
«Метрострой» перечислит на зарплаты 500 млн рублей
13:36
Глава РИА Новости Украина отказался от гражданства и попросил защиты у Путина
13:22
Экономическая полиция интересуется «Графом Монте-Кристо» у руководства Театра музкомедии
13:14
На Богатырском на парковке у гипермаркета дети четвертый час ждут отправку в лагерь
13:10
Защита Улюкаева подала кассацию на приговор
13:05
Финляндия предлагает включить сауну в список наследия ЮНЕСКО
13:00
Самый «боевой» профсоюз РФ запустил кампанию против повышения пенсионного возраста
12:59
В ФСБ напомнили, когда нужно получить согласие на выезд ребёнка за границу
12:56
СМИ: Дриусси может перейти в «Рому»
12:43
Экс-глава комстроя Ленобласти арестован за мошенничество, связанное с петербургским прошлым
12:36
Петербуржцы перед мундиалем скупают дорогие мячи и футбольные симуляторы
12:28
“Белый цветок” напомнил горожанам о добром
12:24
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
12:18
Главный тренер СКА: Пришло время обновить команду
12:00
Улюкаев заплатил штраф в 130 млн российскому государству
11:58
В Иркутске восемь детей пострадали во время химического опыта в ТЦ «Комсомолл»
11:50
«Тут загибается народ». Живущие под мостом Бетанкура оставили послание проезжающим по переправе
11:47
В Финляндии расследуют причастность финских добровольцев СС к убийствам евреев
11:41
Одиозный коммерсант Вершинин-Голубев увернулся от налогов на 30 миллионов
11:36
В Шушарах рабочих ударило током
11:33
Главный тренер СКА Воробьев подписался на сборную РФ
11:23
Петербургского угонщика на эвакуаторе ждёт колония
11:22
В США кандидат в конгрессмены сравнил Трампа с Усамой бин Ладеном
11:02
Знарка в СКА сменил Воробьев
10:57
«Ауди» петербуржца второй раз за год превратили в потёкший «скелет»
10:52
В Петербурге хотят штрафовать на 30 тысяч любителей гулять по крышам
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
01.06.2018 16:24

ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин

Крайней мерой для сдерживания внутренних цен на бензин может стать уменьшение экспорта нефтепродуктов из России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Об этом 1 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

При этом решение об ограничении экспорта нефтепродуктов, по словам чиновника, компании должны принимать добровольно.

«Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?» — отмечает Артемьев.

Напомним, за последние недели, после выборов президента страны, в России зафиксирован резкий рост цен на топливо.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 30 мая было принято решение с 1 июня снизить стоимость акцизов на тонну бензина и дизеля на три и две тысячи рублей соответственно. Нефтяники тогда пообещали «стабилизировать цены на рынке бензина» и заявили о готовности «держать цены в рознице».

При этом Федеральная антимонопольная служба нашла виноватых в подорожании бензина. По мнению ведомства, дефицит нефтепродуктов, который мог «послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», спровоцировала в основном «Роснефть». 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00

О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00

Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas

1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40

На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений

Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга
Евросоюз инициировал дело в ВТО против Китая
Трамп позвонил Макрону, чтобы объяснить, как понимает торговый баланс
ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин
Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от продажи огнеопасных бутылок «Святого источника»
Козак взялся за бензин: акцизы снижают с 1 июня
ЕС оспорит повышение торговых пошлин США или введет ответные санкции
Мексика вводит ответные пошлины на товары из США
Юнкер пообещал ответ Евросоюза на заградительные пошлины США в ближайшие часы
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Производители колбасы и молока не долетели до "Меркурия"
Стартапам дадут по бесплатному сайту
Догнать и перегнать Суэц: как будут развивать Северный морской путь
Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему
От сказок Пушкина до коньков Харламова: восемь "Диснейлендов" для Петербурга
Первый день форума: лекарство от тревоги или фуфломицин
Импортозаместить Booking.com
Что не так с йогином из Индии, который станет звездой ПМЭФ-2018
Ванильный и брутальный
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым. Фабрика чудес: Бабченко, «Бук», Скрипали

Читатель

Смольный за день снёс 18 летних кафе в центре Петербурга

Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Новости компаний
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
ГК «Эталон»
21.05.2018 11:26
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
Фотобанк авиакомпании "Победа"
17.05.2018 18:46
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.