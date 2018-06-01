ФАС назвала крайнюю меру, чтобы сдержать цены на бензин

Крайней мерой для сдерживания внутренних цен на бензин может стать уменьшение экспорта нефтепродуктов из России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Об этом 1 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

При этом решение об ограничении экспорта нефтепродуктов, по словам чиновника, компании должны принимать добровольно.

«Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?» — отмечает Артемьев.

Напомним, за последние недели, после выборов президента страны, в России зафиксирован резкий рост цен на топливо.

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 30 мая было принято решение с 1 июня снизить стоимость акцизов на тонну бензина и дизеля на три и две тысячи рублей соответственно. Нефтяники тогда пообещали «стабилизировать цены на рынке бензина» и заявили о готовности «держать цены в рознице».

При этом Федеральная антимонопольная служба нашла виноватых в подорожании бензина. По мнению ведомства, дефицит нефтепродуктов, который мог «послужить причиной роста цен на бензины марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», спровоцировала в основном «Роснефть».