Порошенко даст украинское гражданство только розмовляющим

Желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, в течение двух месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

В частности, планируется обеспечить "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Сейчас для получения украинского гражданства иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка. Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.