Трамп призвал уволить «бездарную» телеведущую за оскорбление его дочери в эфире

Президент США Дональд Трамп прошелся по поводу телеведущей канала TBS Саманты Би, которая в эфире нецензурно обругала дочь президента Иванку.

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго», — написал глава государства в своем аккаунте в «Твиттере» 1 июня.

Говоря о двойных стандартах, Трамп имеет в виду закрытие любимого им ситкома «Розанна» на канале ABC. Это случилось после расистской шутки его создательницы Розанны Барр в соцсетях.

Саманта Би выругалась на Иванку Трамп за неспособность последней повлиять на иммиграционную политику президента США. Позже телеведущая и канал извинились.