Порванный перед судьей паспорт не спас от ареста экс-сотрудника комстроя Петербурга

Обвиняемый в крупном мошенничестве Евгений Николаенко нетривиально подошёл к доказательству своей благонадежности. На заседании суда он порвал загранпаспорт. Впечатлить судью пылкостью ему удалось, сохранить свободу на время расследования – нет.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 1 июня Куйбышевский суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест Евгения Николаенко. Накануне ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, которое, по версии следствия, он совершил в бытность начальником юридического управления петербургского стройкомитета. Обвинение Николаенко назвал поклёпом и в ответ предъявил собственное: якобы прямо сейчас органы следствия совершают в отношении него преступление.

В частности юрист не вдавался, но потребовал внимания СМИ и яро выразил протест против требуемой меры пресечения. Он просил ограничить его свободу пределами квартиры и на глазах собравшихся лишил себя возможности к побегу, порвав загранпаспорт.

Жест впечатлил, но домашний арест не обеспечил. Суд отправил Николаенко в СИЗО-6 «Горелово» на месяц и девять суток.

Ранее в Куйбышевском суде аналогичную меру избрали для бывшего председателя областного стройкомитета Виталия Жданова. Под стражу его отправили по тому же делу о мошенничестве, связанному с его прежней работой в петербургском комитете по строительству. Следствие полагает, что он, Николаенко и на тот момент заместитель главы городского комитета по строительству Андрей Артеев содействовали тому, что в конце 2012-го – начале 2013 года на счет ООО «СтройГрад» по договорам с ООО «СК "Единые решения"» были перечислены бюджетные средства в размере 249 млн рублей, хотя ни договоров, ни работ на деле не было.

Жданова и Николаенко задержали после обысков 30 мая, ещё один подозреваемый – Андрей Молотков – пока остается на свободе. Сейчас он возглавляет петербургский филиал ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента, которое курирует в том числе строительство судебного квартала и театра Эйфмана. Владимир Артеев обживает СИЗО с октября прошлого года.