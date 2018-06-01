В Пскове расследуют контрабанду стратегически важных рыбьих голов

На Псковской таможне обнаружили контрабанду товаров, которые закон обозначает как стратегически важные. Груз ухитрились провезти из Белоруссии еще летом прошлого года.

Как 1 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в августе 2017 в Россию попали 19 тонн стратегически важных товаров, а именно замороженные хребты и головы лосося и форели. Рыба оказалась из Финляндии и Норвегии. Стоимость груза оценили в 1,6 миллиона рублей. Нарушение выявила проверка Псковской транспортной прокуратуры.

Кто именно обвел вокруг пальца таможню, пока не установлено. По факту возбуждено уголовное дело о контрабанде.