Суд Херсона оставил под арестом журналиста Вышинского

Апелляционный суд Херсона оставил без изменений жалобу на арест главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Трансляцию заседания вело РИА Новости 1 июня.

Во время заседания суд отказал защите Вышинского в удовлетворении заявления об отводе коллегии суда.

Вышинский, выступая в суде, заявил, что выходит из украинского гражданства, а также попросил помощи у Владимира Путина, сообщает RNS.

Ранее СБУ задержала Вышинского по подозрению в госизмене. В спецслужбе заявили, что для проведения подрывной деятельности он якобы получал из России ежемесячное финансирование в размере €50 тысяч. 17 мая суд Херсона арестовал Вышинского на два месяца.

Позднее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского активиста Олега Сенцова, в том числе и его обмен на Вышинского.