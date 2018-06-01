Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую
Адвокат бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, заявил о проблемах со здоровьем у своего подзащитного.
Как пишет «Медуза» со ссылкой на Интерфакс, 1 июня в ходе заседания в Басманном суде Москвы юрист рассказал, что накануне Итин перенёс гипертонический криз. Он попросил отложить заседание в связи с плохим самочувствием обвиняемого.
Однако суд решил не затягивать процесс и вызвать медиков на заседание. Сегодня рассматривается вопрос об ограничении Итину срока ознакомления с материалами уголовного дела.
Ранее СМИ сообщили, что телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет.
Справка:
«Дело «Седьмой студии», по которому задержаны Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра и экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, началось практически год назад – 23 мая 2017 года — с обысков по нескольким адресам. Все его фигуранты обвиняются в мошенничестве с 133 миллионами рублей бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Деньги предназначались на реализацию культурного проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.