Фигуранту дела «Седьмой студии» в суд вызвали скорую

Адвокат бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, заявил о проблемах со здоровьем у своего подзащитного.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на Интерфакс, 1 июня в ходе заседания в Басманном суде Москвы юрист рассказал, что накануне Итин перенёс гипертонический криз. Он попросил отложить заседание в связи с плохим самочувствием обвиняемого.

Однако суд решил не затягивать процесс и вызвать медиков на заседание. Сегодня рассматривается вопрос об ограничении Итину срока ознакомления с материалами уголовного дела.

Ранее СМИ сообщили, что телефоны фигурантов дела «Седьмой студии» прослушивали несколько лет.