Агент Дриусси: Единственное, что сейчас волнует Себастьяна, – предсезонная подготовка в «Зените»

Агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси Густаво Педросо опроверг информацию о возможном трансфере аргентинца в "Рому".

"Никаких переговоров с другими клубами не было, как и формального интереса. Единственное, что сейчас волнует Дриусси, – предсезонная подготовка в "Зените" и успешное выступление в Санкт-Петербурге", – приводит слова Педросо телеканал "Матч-ТВ" со ссылкой на Calcio Mercato 1 июня.

Forzaroma.info со ссылкой на La Gazzetta dello Sportранее сообщили о том, что нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси получил предложение от "Ромы".

Согласно источнику, аргентинец готов сменить клубную прописку, поскольку "Зенит" не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона.

Напомним, Дриусси перешёл в "Зенит" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 млн евро. В прошедшем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.