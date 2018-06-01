Пропавший во время Афганской войны советский летчик найден живым

Считавшийся пропавшим без вести советский летчик, самолет которого был сбит в Афганистане, найден живым спустя 31 год.

Об этом 1 июня пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. По словам председателя исполнительного комитета Союза десантников России Валерия Юрьева, лётчик находится в одном из населённых пунктов Афганистана, он заявил о желании вернуться на родину. Имя уцелевшего военного не сообщается.

«Потребуются дипломатические усилия и определенная сумма денег, она подъемная, чтобы его вернуть на родину», — прокомментировал Юрьев.

СМИ сообщают, что самолёт был сбит в 1987 году. Все это время лётчик считался пропавшим без вести.

Советские войска находились в Афганистане с 1979 по 1989 год. За это время службу там прошли 620 тысяч солдат. Потери советской армии составили 14 453 человека, были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.