Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишает льгот российских инвесторов с двойным гражданством. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 1 июня.
Согласно закону, из понятия «иностранный инвестор» исключаются иностранные граждане, которые имеют российское гражданство.
Помимо этого, иностранными инвесторами больше не признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.