Путин отменил льготы для российских инвесторов с двойным гражданством

Помимо этого, иностранными инвесторами больше не признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишает льгот российских инвесторов с двойным гражданством. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 1 июня.

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