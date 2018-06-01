Как надо ждать звонка Путина

Ближайшая прямая линия с вновь избранным президентом России, запланированная на 7 июня, оставит глав регионов без отпусков и последних нервов. Им настоятельно рекомендовано быть на связи, чтобы Владимир Путин мог позвонить им прямо из эфира.

Прямая линия 2018 года – это сразу несколько новаций. Первая – самая заметная: в студии, где будет отвечать на вопросы глава государства, не будет зрителей. Все вопросы, как сообщает Кремль, принимаются и будут приниматься дистанционно – на горячую линию, по смс, ммс, в виде видеофайлов, на электронную почту.

Второе нововведение – конференц-связь. Ее должны постоянно поддерживать с Кремлем губернаторы и президенты республик – Владимир Путин может в любой момент выйти с ними на прямое включение через видеомост и потребовать непосредственных ответов на вопросы жителей. В связи с самой возможностью такого "звонка другу" всем руководителям рекомендовано эфир смотреть, рабочих мест не покидать, отпуск отложить.

"Фонтанка" представила, каким будет этот день для губернаторов: