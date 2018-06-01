Как надо ждать звонка Путина
Прямая линия 2018 года – это сразу несколько новаций. Первая – самая заметная: в студии, где будет отвечать на вопросы глава государства, не будет зрителей. Все вопросы, как сообщает Кремль, принимаются и будут приниматься дистанционно – на горячую линию, по смс, ммс, в виде видеофайлов, на электронную почту.
Второе нововведение – конференц-связь. Ее должны постоянно поддерживать с Кремлем губернаторы и президенты республик – Владимир Путин может в любой момент выйти с ними на прямое включение через видеомост и потребовать непосредственных ответов на вопросы жителей. В связи с самой возможностью такого "звонка другу" всем руководителям рекомендовано эфир смотреть, рабочих мест не покидать, отпуск отложить.
"Фонтанка" представила, каким будет этот день для губернаторов:
Справка:
Прямая линия начнется 7 июня ровно в полдень. Вопросы принимаются с 8:00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Единый центр обработки сообщений доступен для всех регионов России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40. SMS- и MMS-сообщения принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщений - бесплатная. Вопрос можно задать только на русском языке, объёмом не более 70 знаков. Также отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или через официальное мобильное приложение «Москва–Путину». Официальные группы в социальных сетях: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.